15 cidades do ES vão receber só 50% de doses de vacina nesta semana

"A orientação aconteceu em reunião do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems), na última sexta-feira (18), e visa a garantir a aplicação das doses recebidas em tempo hábil na população", ressalta a Sesa.

Assim, quando o município não atinge a meta estipulada, na distribuição semanal recebe 50% das doses que lhe seriam destinadas. Os outros 50% são redistribuídos para as cidades que atingiram taxa acima de 80%. Se voltar a alcançar a meta, a cidade garante 100% das doses.

O município de Cachoeiro de Itapemirim informou, por meio da assessoria, que alcançou a meta, mas o sistema que registra os dados não foi atualizado. A expectativa é que, nesta terça-feira (22), a situação esteja regularizada. A Sesa, por sua vez, explicou que "da remessa que irá à regional, o município recebeu 50% das doses, pois até o fechamento da distribuição estava com menos de 80% na taxa de utilização".