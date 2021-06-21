15 cidades do ES vão receber só 50% de doses de vacina nesta semana

Os municípios do Espírito Santo que não registraram taxa de utilização da D1 (primeira dose) contra a Covid-19 acima de 80% não vão receber um lote completo de vacina nesta semana. São 15 cidades que, por não terem alcançado a meta, serão atendidas com apenas 50% do que estava previsto em cronograma.
Nesta semana, a medida vai atingir, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os municípios de Águia Branca, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itaguaçu, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, São Mateus e Vargem Alta.
15 cidades do ES vão receber só 50 por cento de doses de vacina nesta semana
A Sesa já havia orientado, com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os secretários municipais das 78 cidades capixabas a manter a taxa de utilização das doses recebidas acima dos 80%, em dados disponibilizados pelo Localiza-SUS.
"A orientação aconteceu em reunião do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems), na última sexta-feira (18), e visa a garantir a aplicação das doses recebidas em tempo hábil na população", ressalta a Sesa.
Assim, quando o município não atinge a meta estipulada, na distribuição semanal recebe 50% das doses que lhe seriam destinadas. Os outros 50% são redistribuídos para as cidades que atingiram taxa acima de 80%. Se voltar a alcançar a meta, a cidade garante 100% das doses.
O município de Cachoeiro de Itapemirim informou, por meio da assessoria, que alcançou a meta, mas o sistema que registra os dados não foi atualizado. A expectativa é que, nesta terça-feira (22), a situação esteja regularizada. A Sesa, por sua vez, explicou que "da remessa que irá à regional, o município recebeu 50% das doses, pois até o fechamento da distribuição estava com menos de 80% na taxa de utilização".
Na semana passada, Colatina já havia sofrido restrições porque não tinha alcançado a meta que, na ocasião, era de 70%. A medida, segundo informou Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, visa evitar o estoque de vacinas - que podem perder a validade - e também dar celeridade ao processo de vacinação do Espírito Santo.