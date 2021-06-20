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Coronavírus

Mais de 154 mil doses da AstraZeneca para segunda aplicação chegam ao ES

De acordo com a Sesa, imunizante foi encaminhado para a Rede de Frio do Estado, onde será catalogado e, em seguida, distribuído aos municípios
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

20 jun 2021 às 17:55

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 17:55

Novaremessa de
Nova remessa da vacina AstraZeneca/ Fiocruz chega ao Aeroporto de Vitória Crédito: Sesa/ Divulgação
Uma nova remessa com 154.750 doses da vacina da AstraZeneca chegou ao Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na tarde deste domingo (20). Todo o lote será dedicado exclusivamente à aplicação da dose de reforço contra a Covid-19
De acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), o imunizante foi encaminhado para a Rede de Frio do Estado. Lá, ele vai ser catalogado e, em seguida, distribuído aos municípios. 
Na manhã deste domingo, o governador do Estado, Renato Casagrande, havia anunciado no Twitter que o Ministério da Saúde enviaria as vacinas ao Estado nesta tarde. "Cada dose precisa ser comemorada pois nelas se encontra a esperança de superarmos este momento e salvar vidas. Entregaremos imediatamente aos municípios para aplicação da segunda dose", escreveu o chefe do Executivo. 
Nova remessa da V
Nova remessa da vacina AstraZeneca/ Fiocruz chega ao Aeroporto de Vitória Crédito: Sesa/ Divulgação
Casagrande também compartilhou no sábado (19) uma divulgação feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontando os dados da vacinação contra a Covid-19 e lembrando que ainda faltam registros a serem lançados.
Segundo a publicação, o Estado tem 1.399.218 vacinados com a primeira dose e 482.165 que já receberam a segunda dose, um total de 1.881.383 doses aplicadas.

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