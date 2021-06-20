No dia em que o país ultrapassou a marca de meio milhão de mortos pela Covid-19, o Espírito Santo registrou número recorde de pessoas vacinadas contra o coronavírus em 24 horas. Foram 42.316 pessoas imunizadas em um dia segundo post publicado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em seu Twitter na noite deste sábado (19).
Espírito Santo bate recorde de vacinação contra a Covid-19 em 24 horas
Na divulgação, o secretário destacou que os dados foram contabilizados até às 19 horas e ainda faltavam registros para serem lançados.
Até o momento, 1.399.218 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Estado. Destas, 482.165 receberam também o reforço e já são consideradas imunizadas. No total, 1.881.383 doses foram aplicadas.
Na tarde deste domingo (20), mais 154.750 doses da vacina Astrazeneca, contra a Covid-19, chegarão ao Estado, segundo informação divulgada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter. Os imunizantes, enviados pelo Ministério da Saúde, serão destinados à aplicação da segunda dose.