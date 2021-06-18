60ºMapa de Risco Crédito: Divulgação/Governo do ES

O 60º Mapa de Risco de Convivência com a Covid-19 que foi divulgado pelo governo do Estado terá todos os municípios da Grande Vitória classificados em risco moderado, com a inclusão de Viana, que na semana passada se encontrava em risco baixo. O mapa, que começará a valer na próxima segunda-feira (21) e terá vigência até domingo (27), vai contar com cinco cidades na classificação de risco alto, quando há mais restrições de atividades.

A divulgação do novo mapa foi feita no início da noite desta sexta-feira (18). Estarão no risco alto as cidades de Ibatiba, Ibiraçu, Mantenópolis, Marataízes e Pinheiros.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Grande Vitória não tem mais cidades em risco baixo; veja mapa

Na Região Metropolitana, Serra, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Viana e Guarapari estão classificados em risco moderado. O que chama atenção aqui é a situação de Viana, onde está sendo realizado o estudo de uso de meia dose da vacina Astrazeneca, que saiu da classificação de risco baixo para o risco moderado, acendendo uma alerta para a expansão da pandemia na cidade.

Em comparação com o 59º mapa de risco vigente até domingo (20), o número de cidades em risco moderado aumentou, passando de 52 para 58 cidades. No risco alto, atualmente são 8 municípios, mas serão 5 na próxima semana. Nenhuma cidade está em risco extremo.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM CADA MUNICÍPIO

RISCO BAIXO: Baixo Guandu, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Iconha, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Mucurici, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.