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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.236 mortes e ultrapassa 504 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quinta-feira (17), o Estado registrou 18 óbitos e 1.355 infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:54

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:54

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES teve 18 mortes em 24 horas, segundo registro desta quuinta-feira (17) Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.236 mortes e 504.242 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (17). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 18 novos óbitos e 1.355 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.237. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.392 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.109) e Cariacica (38.751). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.756), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.414 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.699), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.726), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (15), mais de 1,53 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 477.726, com um acréscimo de 1.333 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta quinta-feira, um total de 1.304.796 pessoas haviam recebido a primeira dose de alguma vacina. Dessas, 465.596 também já receberam a segunda dose.

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