Coronavírus: ES chega a 11.236 mortes e ultrapassa 504 mil casos

ES teve 18 mortes em 24 horas, segundo registro desta quuinta-feira (17) Crédito: Freepik

Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.237. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.392 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.109) e Cariacica (38.751). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.756), que fica no Sul do Estado.

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.414 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.699), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.726), também em Vitória.

Até esta quinta-feira (15), mais de 1,53 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 477.726, com um acréscimo de 1.333 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

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