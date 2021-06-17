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Imunizante

Com eficácia de 47%, vacina da CureVac contra Covid-19 falha em teste

Expectativa era de que imunizante fabricado por empresa alemã ajudasse países de renda baixa e média, que estão muito atrás de nações mais ricas no esforço global de vacinação

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 jun 2021 às 14:16
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
A baixa eficácia da vacina, conhecida como CVnCoV, foi mostrada em uma análise provisória baseada em 134 casos da doença, em estudo com cerca de 40 mil voluntários. Crédito: Ricardo Medeiros
A empresa de biotecnologia alemã CureVac NV informou nessa quarta-feira (16) que sua vacina contra Covid-19 foi só 47% eficaz em um teste de estágio avançado, ficando aquém do objetivo principal do estudo e causando dúvidas sobre a possível entrega de centenas de milhões de doses à União Europeia (UE).
A baixa eficácia da vacina, conhecida como CVnCoV, foi mostrada em uma análise provisória baseada em 134 casos da doença, em estudo com cerca de 40 mil voluntários na Europa e na América Latina.
As apostas para a CureVac e para possíveis compradores europeus da vacina aumentaram depois que limites de idade foram impostos no uso dos imunizantes da Johnson & Johnson e da AstraZeneca, devido a problemas de coagulação extremamente raros, mas potencialmente fatais.
Também se esperava que a vacina da CureVac ajudasse países de renda baixa e média, que estão muito atrás de nações mais ricas no esforço global de imunização.
Firmando os únicos acordos grandes de suprimento com a CureVac, a UE garantiu em novembro até 450 milhões de doses da vacina, das quais 180 milhões são opcionais. O negócio veio após um memorando de entendimentos firmado com a Alemanha para a entrega de mais 20 milhões de doses.
Negociadas na bolsa dos Estados Unidos, as ações da CureVac caíram 50,6% e ficaram em US$ 46,81 após o pregão, na esteira da publicação dos dados.
A empresa disse que ao menos 13 variantes do vírus respondem pelas infecções na população estudada.

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