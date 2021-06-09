Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China pretende aplicar a vacina Coronavac em crianças a partir de três anos
Imunização

China pretende aplicar a vacina Coronavac em crianças a partir de três anos

País é o primeiro no mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 em crianças. Pfizer ampliou número de menores de 12 anos em testes de vacina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 14:19

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 14:19

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Cachoeiro paralisou a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A China se prepara para vacinar crianças a partir dos três anos de idade contra a Covid, o que deve fazer do país o primeiro do mundo a imunizar nesta faixa etária, anunciou um porta-voz do laboratório farmacêutico Sinovac, que produz a vacina Coronavac.
"Foi aprovado o uso da vacina da Sinovac nos últimos dias para a faixa dos três aos 17 anos", declarou o porta-voz, sem informar exatamente quando serão aplicadas as primeiras doses.
O laboratório concluiu os testes clínicos em crianças e adolescentes, e os resultados devem ser publicados pela revista britânica The Lancet, acrescentou.
O país já administrou quase 800 milhões de doses de vacinas, até agora apenas em pessoas com mais de 18 anos. Pequim, que praticamente erradicou a epidemia em seu território desde maio de 2020, espera poder vacinar ao menos 70% de sua população até o fim do ano, ou seja 1 bilhão de habitantes.
Além da Coronavac, da Sinovac (administrada em duas doses), a China aplica os imunizantes da Sinopharm (duas doses) e Cansino Biologics (uma dose).
As vacinas da Sinovac e da Sinopharm já receberam a aprovação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para administração em adultos.
Em outros continentes, União Europeia (UE), Reino Unido e Estados Unidos aprovaram o uso da vacina da Pfizer/BioNTech a partir dos 12 anos.

Veja Também

O privilégio de receber a vacina e a 'felicidade triste'

Vacina da Janssen chegará ao Brasil perto do prazo de validade

Documento enviado à CPI aponta troca de vacinas por ouro em terras indígenas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo China Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados