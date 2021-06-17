Depois de três meses, ES volta a ter menos de mil internados por Covid-19

Embora o Espírito Santo tenha voltado a ter mais de mil internados – 611 em UTI e 398 em enfermaria – nesta quinta-feira (17), os índices de hospitalizações têm oscilado dentro do que é considerado normal na área de saúde. Há uma semana, a ocupação tem ficado sempre abaixo de 1.030 pacientes.