ES passa de 10 mil para 11 mil mortes por Covid em menos de um mês

• 1 mil mortes: em 13 de junho, com 100 dias de pandemia

• 2 mil mortes: em 12 de julho, com mais 29 dias

• 3 mil mortes: em 21 de agosto, com mais 40 dias

• 4 mil mortes: em 15 de novembro, com mais 86 dias

• 5 mil mortes: em 29 de dezembro, com mais 44 dias

• 6 mil mortes: em 8 de fevereiro, com mais 41 dias

• 7 mil mortes: em 23 de março, com mais 44 dias

• 8 mil mortes: em 8 de abril, com mais 16 dias

• 9 mil mortes: em 22 de abril, com mais 14 dias

• 10 mil mortes: em 11 de maio, com mais 19 dias

• 11 mil mortes: em 7 de junho, com 27 dias de pandemia





