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Marcos da pandemia

ES passa de 10 mil para 11 mil mortes por Covid em menos de um mês

O intervalo de 27 dias não é o mais curto de toda a pandemia, mas demonstra que o número de óbitos permanece elevado, apesar da tendência de queda
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:36

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:36

11 mil mortes por Covid-19 no ES
Cada morte é a história de uma família destruída pelo coronavírus Crédito: Arte/Alessandra Leite
Cada morte registrada ao longo de toda a pandemia é um impacto para famílias e amigos, mas quando se chega a alguns marcos numéricos, como os 11.005 óbitos que o Espírito Santo registrou nesta segunda-feira (7), a dimensão da tragédia da Covid-19 fica ainda mais evidente para todos. E o Estado precisou de menos de um mês para passar de 10 mil para 11 mil mortos em decorrência da doença. 
ES passa de 10 mil para 11 mil mortes por Covid em menos de um mês
O intervalo não é o mais curto da pandemia, mas demonstra que o número de mortes permanece elevado apesar da tendência de queda nas últimas semanas. Maio de 2021 apresentou-se, desde o início da crise sanitária, como o segundo pior mês em quantidade de óbitos —  atrás apenas de abril, o mais letal até o momento. 

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ES chega a 11.005 mortes e ultrapassa 490 mil casos do coronavírus

Na contagem de cada mil mortes, todos os piores momentos foram registrados neste ano: de 7 mil para 8 mil, foram 16 dias; de 8 mil para 9 mil, 14 dias; e de 9 mil para 10 mil, 19 dias. Agora, o intervalo foi de 27 dias. 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que o Espírito Santo vivencia um momento de estabilidade, com queda nos indicadores na Grande Vitória, e aumento em pequenos municípios do interior. Contudo, ressalta que a pandemia não acabou e, para que não haja novos picos da doença, internações e mortes, a população precisa contribuir com a adoção dos protocolos de segurança, como uso de máscara e não aglomeração. 
A expectativa do secretário Nésio Fernandes, que apresentou um panorama da Covid-19 no Estado em coletiva nesta segunda-feira (7), é que a ampliação do público-alvo da vacinação, que agora se estende por faixas etárias, possa reduzir a gravidade dos casos, que leva à internação e a mortes. Enquanto não é possível alcançar a imunidade coletiva com a vacina, ele reforça a importância de medidas preventivas e da testagem.
Nésio Fernandes frisa que tanto a população deve procurar as unidades de saúde ao menor sinal de sintoma gripal, quanto os gestores municipais devem ampliar a testagem dos moradores que buscam os serviços da cidade, uma vez que a Sesa já disponibilizou testes para esse atendimento. O teste em larga escala, ressalta o secretário, permite a identificação e o isolamento de casos, criando barreiras para a disseminação do coronavírus. 

Ritmo das mortes por Covid-19 no ES

• 1 mil mortes: em 13 de junho, com 100 dias de pandemia

 • 2 mil mortes: em 12 de julho, com mais 29 dias

 • 3 mil mortes: em 21 de agosto, com mais 40 dias

 • 4 mil mortes: em 15 de novembro, com mais 86 dias

 • 5 mil mortes: em 29 de dezembro, com mais 44 dias

 • 6 mil mortes: em 8 de fevereiro, com mais 41 dias

 • 7 mil mortes: em 23 de março, com mais 44 dias

 • 8 mil mortes: em 8 de abril, com mais 16 dias

 • 9 mil mortes: em 22 de abril, com mais 14 dias

 • 10 mil mortes: em 11 de maio, com mais 19 dias 

• 11 mil mortes: em 7 de junho, com 27 dias de pandemia


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