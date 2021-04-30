Covid-19: mortes quase dobram em abril, mês mais letal da pandemia no ES

Considerando toda a pandemia, o Espírito Santo já tem mais de 9.400 mortes causadas pelo novo coronavírus. Acima, apenas algumas das pessoas que tiveram a vida interrompida pela Covid-19

Dessa forma, diferentemente do que aconteceu com o número de óbitos, o mês de abril apresentou uma pequena diminuição no número de casos confirmados da Covid-19, com um total de 54.201 diagnósticos positivos. São 1.974 a menos que março – o equivalente a uma queda de aproximadamente 3,5%.