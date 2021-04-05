Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Antígeno

Coronavírus no ES: Sesa adota nova estratégia de testagem em massa

Mudança de protocolo foi anunciada durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (5). Teste rápido será feito no momento da consulta em pacientes com sintomas da Covid-19

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:28

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

05 abr 2021 às 17:28
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Divulgação
Em uma nova estratégia com a intenção de identificar e isolar rapidamente novos casos positivos do novo coronavírus no Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou nesta segunda-feira (5), durante coletiva de imprensa, que o governo do Estado vai alterar o protocolo de testagem em massa.
Coronavírus no ES: Sesa adota nova estratégia de testagem em massa
Nésio explicou que essa é uma testagem nunca vista antes no Espírito Santo e alerta que a mudança vai impactar no número de novos casos no Estado. "Distribuímos, nas últimas semanas, 120 mil testes de antígenos. Nas últimas três semanas, 40 mil testes foram registrados em nosso sistema de notificação. Vamos distribuir mais 190 mil testes esta semana", pontuou.

Veja Também

"Risco extremo é para fechar tudo", opina leitora sobre medidas no ES

Covid-19: como a explosão de casos no interior impactou a pandemia no ES

Lockdown ou regras flexíveis? O drama para salvar a saúde e a economia

A expectativa é de que ainda em abril e também no próximo mês, haja um período de testagem massificada inédita no Espírito Santo. O secretário afirma que será a nota técnica será atualizada, e que todo, e qualquer paciente, já no momento da consulta, deverá realizar o teste antígeno no momento da consulta, sem aguardar a janela para fazer o teste RT-PCR.
"Caso o antígeno apresente resultado positivo, será feita a testagem dos contatos mais próximos do paciente, que será indicado para o isolamento. Caso dê negativo no momento da consulta, terá a indicação de preservar o isolamento e fazer o teste RT-PCR na janela de três a oito dias. Deste modo endentemos que podemos avançar na testagem dos pacientes assintomáticos, obtendo um diagnóstico mais oportuno", detalhou Nésio Fernandes.

LABORATÓRIOS CREDENCIADOS CONTINUARÃO TESTANDO

Apesar da nota estratégia, Nésio afirmou que a testagem com RT-PCR, em outros laboratórios credenciados, será preservada porque permite a chamada vigilância molecular, em que há a possibilidade de fazer a investigação de quais variantes do novo coronavírus circulam ou não no Estado capixaba.
Segundo Nésio, 80% dos pacientes com a Covid-19 são detectados com a forma mais leve da doença, e devem ser atendidos e diagnosticados pela atenção primária de saúde. "Esta é uma nova etapa de massificação de testagem no Estado. O papel de destaque é o da atenção primária de saúde, onde recomendamos que os municípios adotem a testagem com o antígeno. O município que não quiser implementar, será por recomendação do mesmo", completou o secretário.
A indicação do governo do Estado é de que os municípios adotem a estratégia, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou o pedido. "Municípios já poderão operar nesta linha após a mudança do protocolo. A testagem ampliada já é uma realidade no Espírito Santo, o paciente não precisa ser agendado para coletar o material e fazer o teste antígeno", explicou.

REVEJA A COLETIVA

Veja Também

Mais de 1.600 pessoas em situação de rua tiveram Covid no ES; 35 morreram

ES tem 143 pacientes com Covid-19 aguardando leitos de UTI e enfermaria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados