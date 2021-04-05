"Risco extremo é para fechar tudo", opina leitora sobre medidas no ES

Movimento do comércio na avenida Central no bairro Laranjeiras, na Serra, no primeiro dia de quarentena no ES Crédito: Ricardo Medeiros

NOVA MAPA DE RISCO

Comércio e shoppings vão funcionar só três dias na Grande Vitória (Economia, 02/04). Mais aglomeração durante esses três dias, em vez de funcionar todos os dias com todos os cuidados, limitar quantidade de pessoas por ambiente, um funcionário na entrada de cada estabelecimento com álcool em gel. Acredito que seria o mais viável! (Vanessa Jonas) . Mais aglomeração durante esses três dias, em vez de funcionar todos os dias com todos os cuidados, limitar quantidade de pessoas por ambiente, um funcionário na entrada de cada estabelecimento com álcool em gel. Acredito que seria o mais viável!

Como se o vírus só contaminasse de sábado a terça e à noite... risco extremo é para fechar tudo, já que as pessoas não tiveram educação e discernimento para o comércio ficar aberto. E tem que ajudar quem precisava estar trabalhando. (Monique Rodriguez)

Sinceramente esse governo está de mal a pior… abrir lojas e deixar escolas fechadas? Vacinar idoso antes dos cuidadores, professores e jovens? Sem ônibus, abrir comércio para quê? (Ana Lucia Campos)

Gente, é apenas por um tempo para conter a nova variante altamente transmissível. Reduzindo a transmissão, consequentemente sobrará leitos e vai administrando com isolamento, fechamento e vacinas. Não tem outra maneira no momento, até que pelo menos 70% da população esteja imunizada. Se continuarem burlando as medidas de contenção do vírus, daqui a pouco estarão pegando a doença até nas janelas. Se não houver colaboração, esta pandemia aqui no Brasil vai durar uns dois anos ou mais. E até lá vai morrer muita, mas muita gente mesmo. Não defendo este ou aquele político, eu defendo pensamentos e atitudes coerentes. (Rose Araujo)

Estamos em risco extremo e shopping e lojas serão abertos? Não estou entendendo mais nada. (Flavia Cristina Dias)

Não entendo! Risco alto, não tem ônibus e reabre comércio, shopping, academias. Que quarentena é essa? (Laura Silva)

Essas medidas são meio descabidas, não?!? Numa semana tudo fecha, a situação permanece um caos, mas agora abre com restrições... É para quem ser enganado? O vírus ou nós? (Alessandra S. Alves Oliveira)

Uma bela estratégia reabrir no risco extremo o que foi fechado no risco alto.... (Rodolfo Guarnier)

EDUCAÇÃO

Escolas vão manter aulas on-line em 76 municípios do ES (Cotidiano, 03/04). Eu não aguento esse povo pedindo para abrir escolas! Gente! Mesmo seguindo os protocolos, é muito difícil fazer as crianças seguirem à risca. Trabalhei presencialmente por 15 dias e foi o caos, era aglomeração na entrada, na saída, aluno usando máscara no queixo, aluno querendo abraçar o coleguinha. Aí você soma isso ao planejamento que o professor tem que cumprir, dando matéria e chamando atenção de menino por que não tá seguindo os protocolos. O trabalho remoto é muito mais difícil, é estressante para os professores, alunos e pais. Mas infelizmente é a melhor opção que temos agora. Ficar em casa, estudar em casa. Tenham certeza que a maioria dos professores estão tentando fazer o melhor que podem. As perdas são grandes, mas estamos tentando e não vamos parar. (Laiza Ricatto) . Eu não aguento esse povo pedindo para abrir escolas! Gente! Mesmo seguindo os protocolos, é muito difícil fazer as crianças seguirem à risca. Trabalhei presencialmente por 15 dias e foi o caos, era aglomeração na entrada, na saída, aluno usando máscara no queixo, aluno querendo abraçar o coleguinha. Aí você soma isso ao planejamento que o professor tem que cumprir, dando matéria e chamando atenção de menino por que não tá seguindo os protocolos. O trabalho remoto é muito mais difícil, é estressante para os professores, alunos e pais. Mas infelizmente é a melhor opção que temos agora. Ficar em casa, estudar em casa. Tenham certeza que a maioria dos professores estão tentando fazer o melhor que podem. As perdas são grandes, mas estamos tentando e não vamos parar.

Vejo algumas pessoas falando que a educação fica em segundo plano, diante da suspensão das aulas presenciais. Entendo a insatisfação de todos, mas e nós, professores? Sem a vacina, realmente, fica muito difícil a volta, visto que alguns adolescentes e crianças não estão se cuidando. Não gosto também das aulas online, na verdade, acredito que nunca recuperaremos o tempo perdido na educação, mas agora definitivamente não é o momento de voltarmos. (Chayenne Rangel)

Minha filha é de escola estadual, e ela tem todo apoio dos professores e pedagoga… Não posso reclamar. Os professores se desdobram para atender e passar os conteúdos. Mas tem um detalhe importante: eu sou mãe, ela é adolescente, eu acompanho tudo, cobro....e ainda por cima, ela é totalmente responsável e interessada. Isso faz toda a diferença. (Fabíola Capetine)

Anchieta vai multar em até R$ 1,7 mil quem insistir em não usar máscara (Cotidiano, 02/04). Ah, muito bem. Até que enfim alguém com iniciativa. Só vai funcionar assim, quando dói no bolso! Exemplo a ser seguido por todos os municípios, tem que virar lei! (Cristinna Oliver) . Ah, muito bem. Até que enfim alguém com iniciativa. Só vai funcionar assim, quando dói no bolso! Exemplo a ser seguido por todos os municípios, tem que virar lei!

Tomara que essa iniciativa seja copiada por todos os governadores e prefeitos de todos os Estados. (Veronica Souza)

Certíssimo, não é possível que as pessoas ainda insistem em não usar a máscara. (Iris Torquato Hese)

Aqui em Linhares é a minoria que usa máscaras Tem gente tão sem noção que além de não usar ainda fez birra quando é cobrado para usar, principalmente em ambiente de trabalho. (Sandra Bisi)

PANDEMIA

Taxa de transmissão da Covid-19 segue em aceleração no interior do ES (Cotidiano, 02/04). Se o povo respeitasse, o lockdown teria resultado. A própria sociedade é culpada e quer culpar as autoridades competentes. (Basilio Thai) . Se o povo respeitasse, o lockdown teria resultado. A própria sociedade é culpada e quer culpar as autoridades competentes.

E nós pagamos o pato por aqueles que ficam fazendo festinhas, reuniões com amigos, praias lotadas, bares lotados. Nunca vi ter distanciamento onde estão todos bebendo. (Terezinha Maria Bertranda)

Aqui em Barra de São Francisco a situação está caótica. Nunca vimos situação semelhante. O número de óbitos, além de nos entristecer, está deixando a população em pânico. Muito pior que o ano todo de 2020. (Sayonara Fabyula)

FAIXA ETÁRIA

Covid-19: mais de 17 mil pessoas com até 39 anos infectadas em um mês no ES (Cotidiano, 01/04). Meio lógico essa faixa etária estar entre os mais contaminados neste momento. Eles estão no grupo de pessoas que não receberam vacina ainda, e a maioria deles está cumprindo estágios, primeiros empregos ou mesmo carteiras assinadas em empresas privadas ou públicas. Eu sou uma dessas pessoas, meu marido também. Não nos infectamos, porém não é nossa "opção" parar e se trancar por proteção! Infelizmente existe uma lógica muito controversa sobre a sequência de pessoas e grupos a serem vacinados. Portanto esta é a nossa realidade hoje, alimentar e movimentar a economia brasileira, sem nenhuma confirmação de proteção futura, e recorrendo a Deus por misericórdia e nada mais! (Mara Soares) . Meio lógico essa faixa etária estar entre os mais contaminados neste momento. Eles estão no grupo de pessoas que não receberam vacina ainda, e a maioria deles está cumprindo estágios, primeiros empregos ou mesmo carteiras assinadas em empresas privadas ou públicas. Eu sou uma dessas pessoas, meu marido também. Não nos infectamos, porém não é nossa "opção" parar e se trancar por proteção! Infelizmente existe uma lógica muito controversa sobre a sequência de pessoas e grupos a serem vacinados. Portanto esta é a nossa realidade hoje, alimentar e movimentar a economia brasileira, sem nenhuma confirmação de proteção futura, e recorrendo a Deus por misericórdia e nada mais!

Isso é a soma de três fatores: 1 - o desrespeito e o estímulo para que não se adotem medidas de contenção do vírus por parte do presidente; 2 - a ganância dos grandes empresários que preferem ver parte dos seus funcionários morrendo do que seus lucros diminuírem; e 3 - a falta de empatia de muitos que negam as informações prestadas pela imprensa e o negacionismo dos que lutam contra o combate ao coronavírus e em apoio ao atual presidente. (André Carvalho)