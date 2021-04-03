Comércio passará por restrições de dias e horários na nova Matriz de Risco Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Comércio e shoppings vão funcionar só três dias na Grande Vitória

As novas regras fazem parte da Matriz de Risco do governo estadual, que traz novas medidas qualitativas de combate à Covid-19 no Espírito Santo. Para os municípios em risco extremo e alto, as restrições vigoram por 14 dias a partir de segunda.

RISCO EXTREMO

Nas cidades em risco extremo, o governador anunciou medidas restritivas para atividades não essenciais: funcionarão apenas em três dias da semana: na quarta, quinta e sexta-feira. Cada setor terá um horário específico, são eles:

Comércio de rua: das 10h às 18h

Shoppings: das 12h às 20h

Restaurantes: das 10h às 16h

Lotéricas: das 10h até as 18h (bancos funcionam normalmente apenas para atendimento de auxílios)

Bares: continuam fechados.

RISCO ALTO

Nas cidades em risco alto, as atividades não essenciais podem funcionar de segunda a sábado, com horário restrito. Aos domingos e feriados, os estabelecimentos não deverão abrir. Cada setor continua tendo um horário específico. São eles:

Comércio de rua: das 10h às 18h, de segunda a sexta, e das 10h às 14h, no sábado;

Shoppings: das 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 12h às 16h, no sábado;

Restaurantes: das 10h às 16h de segunda a sábado, além destes dias e horários somente delivery;

Lotéricas: das 10h às 18h de segunda a sexta (bancos funcionam normalmente apenas para atendimento de auxílios)

Bares: continuam fechados.

O QUE DIZ A FECOMÉRCIO

O presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES), José Lino Sepulcri, comentou a decisão. Segundo ele, o segmento vê com grande preocupação a restrição de dias para funcionamento, algo que estava fora do planejamento do setor.

“Recebemos essa notícia com grande preocupação. O planejamento, o calendário dos empresários era de que nesta segunda iríamos recomeçar nossas atividades, de que voltaríamos ao expediente normal. A situação dos empresários é gravíssima. Já estamos recebendo uma demanda de segmentos do interior e da Grande Vitória. A nossa visão é que haverá demissão em massa e uma quebradeira geral, porque o comerciante não tem a quem apelar”, disse.