Comércio e shoppings vão funcionar só três dias na Grande Vitória
A partir da próxima segunda-feira (05), o comércio de rua e shoppings vão funcionar somente em três dias da semana - quarta, quinta e sexta - em municípios classificados no nível extremo de transmissão da Covid-19 no Mapa de Risco do governo do Estado. Com isso, toda a Grande Vitória, que está nesta classificação, terá de seguir as regras. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta sexta-feira (02).
As novas regras fazem parte da Matriz de Risco do governo estadual, que traz novas medidas qualitativas de combate à Covid-19 no Espírito Santo. Para os municípios em risco extremo e alto, as restrições vigoram por 14 dias a partir de segunda.
RISCO EXTREMO
Nas cidades em risco extremo, o governador anunciou medidas restritivas para atividades não essenciais: funcionarão apenas em três dias da semana: na quarta, quinta e sexta-feira. Cada setor terá um horário específico, são eles:
- Comércio de rua: das 10h às 18h
- Shoppings: das 12h às 20h
- Restaurantes: das 10h às 16h
- Lotéricas: das 10h até as 18h (bancos funcionam normalmente apenas para atendimento de auxílios)
- Bares: continuam fechados.
RISCO ALTO
Nas cidades em risco alto, as atividades não essenciais podem funcionar de segunda a sábado, com horário restrito. Aos domingos e feriados, os estabelecimentos não deverão abrir. Cada setor continua tendo um horário específico. São eles:
- Comércio de rua: das 10h às 18h, de segunda a sexta, e das 10h às 14h, no sábado;
- Shoppings: das 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 12h às 16h, no sábado;
- Restaurantes: das 10h às 16h de segunda a sábado, além destes dias e horários somente delivery;
- Lotéricas: das 10h às 18h de segunda a sexta (bancos funcionam normalmente apenas para atendimento de auxílios)
- Bares: continuam fechados.
O QUE DIZ A FECOMÉRCIO
O presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES), José Lino Sepulcri, comentou a decisão. Segundo ele, o segmento vê com grande preocupação a restrição de dias para funcionamento, algo que estava fora do planejamento do setor.
“Recebemos essa notícia com grande preocupação. O planejamento, o calendário dos empresários era de que nesta segunda iríamos recomeçar nossas atividades, de que voltaríamos ao expediente normal. A situação dos empresários é gravíssima. Já estamos recebendo uma demanda de segmentos do interior e da Grande Vitória. A nossa visão é que haverá demissão em massa e uma quebradeira geral, porque o comerciante não tem a quem apelar”, disse.
A portaria com as novas regras para todos os segmentos, incluindo dia e horário, será publicada no Diário Oficial deste sábado (3) pelo Governo do Estado.