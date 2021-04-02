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Expansão

ES vai abrir mais 500 leitos para pacientes com a Covid em abril

Serão 200 de UTI e mais 300 vagas nas enfermarias destinadas ao tratamento de infectados pelo coronavírus; ES chegará a mais de 2 mil leitos neste mês

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 20:46

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 abr 2021 às 20:46
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
ES terá mais 200 leitos de UTI abertos durante o mês de abril Crédito: Reprodução/TV
Espírito Santo terá mais 200 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 disponibilizados até o final de abril. Outras 300 vagas nas enfermarias para pessoas infectadas pela doença serão abertas no período. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante pronunciamento virtual nesta sexta-feira (2). 
Casagrande ressaltou que o plano do governo estadual era chegar a 900 vagas de tratamento intensivo até o mês de abril, mas que esse objetivo foi concluído já em março. O governador acrescentou que, atualmente, o Estado possui 905 leitos de UTI para pacientes que contraíram a Covid-19 e que, mesmo assim, ainda há uma pressão sobre o sistema de saúde capixaba.

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"Nós abrimos, no mês de março, em torno de 200 leitos em um mês. Tínhamos um plano de abrir 900 leitos de UTI até abril, chegamos a 905 leitos de UTI em março. Adiantamos em um mês nossa meta, mas, mesmo assim, os hospitais e PAs estão lotados. O índice de transmissão é altíssimo, temos que fazer o trabalho de redução de transmissão", disse.
Para que haja um maior alívio no sistema de saúde capixaba, Casagrande anunciou que, ao longo do mês de abril, serão abertos cerca de 500 novos leitos de UTIs e enfermarias para pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo cerca de 200 apenas de terapia intensiva. Desta forma, segundo o governador, o Estado terá pouco mais de 1.100 leitos de UTI Covid-19 disponíveis.
"Vamos abrir mais 500 leitos de UTI e enfermaria em abril, 200 leitos de UTI em abril. Vamos chegar a pouco mais de 1100 leitos. Temos 866 pacientes internados com 948 leitos de UTI abertos"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Atualmente, conforme indicado na atualização desta sexta-feira (2) do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), 91,35% das vagas de UTI estão ocupadas. Ao todo, segundo o painel, são 948 leitos de tratamento intensivo e 885 de enfermaria, totalizando 1.833 vagas para tratamento de pessoas com a Covid-19 no Estado.

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