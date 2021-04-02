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Pandemia

Coronavírus: ES registra 7.604 mortes e passa de 386 mil casos

De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 46 mortes e 1.745 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2021 às 17:15
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento da Covid: chegada de pacientes Crédito: Fernando Madeira
Mais 46 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (02), totalizando 7.604 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.745 novos casos, chegando a 386.219 pessoas infectadas ao longo do último ano.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.411. Serra aparece em segundo, com 47.824 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.828) e Cariacica (29.645).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.353 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.193), em Vila Velha.

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Até esta sexta-feira (02), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 353.868, sendo 1.347 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 344.651 pessoas já haviam recebido a primeira dose, e 92.626 a segunda dose da vacina no Estado.

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