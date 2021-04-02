Coronavírus: ES registra 7.604 mortes e passa de 386 mil casos

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento da Covid: chegada de pacientes Crédito: Fernando Madeira

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.411. Serra aparece em segundo, com 47.824 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.828) e Cariacica (29.645).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.353 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.193), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (02), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 353.868, sendo 1.347 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.