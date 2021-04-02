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Pandemia

Número de contaminados com Covid-19 no mundo se aproxima de 130 milhões

Fora dos EUA, o Brasil está em segundo lugar no ranking global, com cerca de 12,8 milhões de casos e 325.284 mortes

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 10:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 abr 2021 às 10:12
Uso de máscara e álcool gel: carta de economistas incentiva que governo intensifique o estímulo à adoção de medidas preventivas contra a Covid-19
Uso de máscara e álcool gel são importantes para prevenir a infecção Crédito: Prostooleh/Freepik
A contagem global de casos de infecção por covid-19 ultrapassou 129,6 milhões nesta sexta-feira, 2, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Apenas os Estados Unidos respondem por um quarto do total, com mais de 30,5 milhões de casos. Já o total mundial de mortes pela doença ultrapassa 2,8 milhões, cerca de um quinto das quais (553.138) nos EUA.
Os EUA relataram ao menos 77.718 novos casos na quinta-feira, 1º de abril, segundo mecanismo de acompanhamento do The New York Times, e ao menos 955 óbitos.
Na última semana, a média diária de casos nos EUA chegou a 65.574, alta de 20% ante a média de duas semanas atrás, à medida que o número de infecções continua a crescer, apesar dos esforços de vacinação. Especialistas atribuem a tendência à reversão de medidas de bloqueio em alguns Estados do país.
Fora dos EUA, o Brasil está em segundo lugar no ranking global, com cerca de 12,8 milhões de casos e 325.284 mortes.
A Índia ocupa a terceira posição em casos (12,3 milhões) e a quarta em óbitos (163.396). O México é o terceiro em mortes (203.664) e o 13º em casos (2,2 milhões).  Já o Reino Unido tem 4,4 milhões de casos e 127.006 mortes, maior número de óbitos na Europa e o quinto maior do mundo.

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