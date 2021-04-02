Morte por Covid de profissional da saúde dará indenização mínima de R$ 50 mil

Profissionais da saúde estão mais expostos ao novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

A pandemia do novo coronavírus tornou alguns ambientes de trabalho mais perigosos e expôs muitos profissionais, principalmente da área da saúde, a um risco alto de contaminação. Reconhecendo esse cenário, uma lei federal em vigor desde a última sexta-feira (26) estabelece um novo direito previdenciário-trabalhista.

No caso de morte por Covid-19, os familiares dos trabalhadores que atuaram na linha de frente podem receber uma indenização de, pelo menos, R$ 50 mil da União. O mesmo vale para aqueles que cumpriram a função e acabaram ficando incapacitados de forma permanente em decorrência da doença.

Desde o início da pandemia até esta quarta-feira (31), apenas o Espírito Santo já registrou 74 óbitos em profissionais da saúde, conforme dados disponíveis no Painel Covid-19, atualizados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Não há informações de quantos sofreram sequelas definitivas.

O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) somente após a derrubada do veto pelo Congresso Nacional , no dia 17 de março deste ano. A lei teve origem na Câmara dos Deputados, com autoria de Reginaldo Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (Psol-RS), e ainda precisa ser regulamentada.

COMO FUNCIONA

A Gazeta explica o que ela, por si só, já determina. A fim de esclarecer as principais dúvidas, foram consultados dois advogados: Guilherme Machado, especialista em direito do trabalho; e Raphael Câmara, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo ( Apesar de o funcionamento prático da Lei nº 14.128/21 ainda depender de decreto regulatório, a reportagem deexplica o que ela, por si só, já determina. A fim de esclarecer as principais dúvidas, foram consultados dois advogados: Guilherme Machado, especialista em direito do trabalho; e Raphael Câmara, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo ( OAB-ES ). Além da própria deputada autora do projeto.

Quem pode receber? Familiares de profissionais da saúde que morreram em decorrência da Covid-19 ou os próprios trabalhadores, em caso de sequelas permanentes geradas pela doença.





Familiares de profissionais da saúde que morreram em decorrência da Covid-19 ou os próprios trabalhadores, em caso de sequelas permanentes geradas pela doença. Quem é considerado profissional da saúde? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, trabalhadores que atuam com testagem em laboratórios de análises clínicas e agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Além de quem presta serviços presenciais nos estabelecimentos de saúde, como trabalhadores da limpeza, administração e segurança. Bem como coveiros e demais que atuam em necrotérios.





Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, trabalhadores que atuam com testagem em laboratórios de análises clínicas e agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Além de quem presta serviços presenciais nos estabelecimentos de saúde, como trabalhadores da limpeza, administração e segurança. Bem como coveiros e demais que atuam em necrotérios. De onde sai o dinheiro? Os valores das indenizações são da União, com recursos do Tesouro Nacional.





Os valores das indenizações são da União, com recursos do Tesouro Nacional. Como é feito o pagamento? A indenização será paga em até três parcelas mensais de iguais valores. A transferência deverá ser feita pela instituição previdenciária para a qual o trabalhador contribui. No casodos trabalhadores da iniciativa privada é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No caso de servidores municipais, estaduais ou federais do regime próprio, o pagamento ocorrerá pela entidade previdenciária.





A indenização será paga em até três parcelas mensais de iguais valores. A transferência deverá ser feita pela instituição previdenciária para a qual o trabalhador contribui. No casodos trabalhadores da iniciativa privada é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No caso de servidores municipais, estaduais ou federais do regime próprio, o pagamento ocorrerá pela entidade previdenciária. Como é calculada a indenização? A quantia é de R$ 50 mil, tanto por morte quanto por incapacidade permanente. Caso o profissional da saúde tenha um dependente com menos de 21 anos, é acrescido o valor de R$ 10 mil por ano até que ele atinja essa idade. Se este dependente for estudante, a indenização de R$ 10 mil por ano é estendida até que ele complete 24 anos. Há ainda a previsão de, pelo menos, R$ 50 mil para dependentes com deficiência, independentemente da idade.





A quantia é de R$ 50 mil, tanto por morte quanto por incapacidade permanente. Caso o profissional da saúde tenha um dependente com menos de 21 anos, é acrescido o valor de R$ 10 mil por ano até que ele atinja essa idade. Se este dependente for estudante, a indenização de R$ 10 mil por ano é estendida até que ele complete 24 anos. Há ainda a previsão de, pelo menos, R$ 50 mil para dependentes com deficiência, independentemente da idade. Quem é considerado dependente? O marido, a esposa, o companheiro ou companheira em união estável e o filho não emancipado com menos de 21 anos. Assim como filho considerado inválido ou com deficiência grave ou mental. Ainda podem ser dependentes: os pais e o irmão não emancipado, com menos de 21 anos ou inválido ou com deficiência. Nestes últimos casos, a dependência econômica deve ser comprovada.



Indenização: exemplo prático Alexandre (nome fictício) era médico e trabalhava em um hospital que atendia casos do coronavírus. No mês passado, ele contraiu a Covid-19 e acabou morrendo. Ele deixou a esposa e três filhos. O mais velho tem 26 anos e deficiência; o do meio tem 22 anos e é estudante; e o mais novo tem dez anos de idade.



• Valor fixo pela morte: R$ 50 mil

• Valor variável 1: R$ 50 mil (filho deficiente)

• Valor variável 2: R$ 10 mil x 2 (anos que faltam para filho do meio completar 24) = R$ 20 mil

• Valor variável 3: R$ 10 mil x 11 (anos que faltam para filho mais novo completar 21) = R$ 110 mil



Valor total da indenização: R$ 230 mil



Apenas o valor fixo da indenização deve ser dividido igualmente entre os dependentes. Sendo assim:



• Indenização paga à esposa: R$ 12.500

• Indenização paga ao filho mais velho: R$ 62.500

• Indenização paga ao filho do meio: R$ 32.500

• Indenização paga ao filho mais novo: R$ 122.500

Entenda

Mediante a impossibilidade de atestar o local exato da contaminação do profissional, é necessário apenas um nexo temporal entre o início da doença e a ocorrência da incapacidade ou morte. O diagnóstico da Covid-19 precisa ser comprovado por laudo médico ou exame laboratorial.

No caso de incapacidade adquirida, a concessão da compensação financeira ainda está sujeita à avaliação de médicos peritos federais. Documentos que comprovem a atuação no trabalho de combate à pandemia também devem ser exigidos. Quais serão eles, no entanto, ainda depende de regulamentação, que não tem prazo para acontecer.

Apesar de ter sido sancionada recentemente, a lei vale para todos os casos que se enquadrem nas condições e que tenham acontecido durante o estado de emergência em saúde pública, declarado pelo Ministério da Saúde em 3 de fevereiro de 2020. Por se tratar de indenização, o valor recebido não pode ser tributado.

LEI NÃO IMPEDE DEMAIS INDENIZAÇÕES

Advogado especialista em Direito trabalhista, Guilherme Machado esclarece que a lei não substitui ou impede, de maneira alguma, que o profissional da saúde ou os respectivos familiares acionem a Justiça do Trabalho caso julguem que a empresa ou órgão empregador tenha culpa no que diz respeito à contaminação do trabalhador.

"São indenizações muito diferentes. Se você comprova que faltou EPI (equipamento de proteção individual) ou treinamento específico, se prova a culpa do estabelecimento, deve ser buscada a devida reparação, incluindo, possivelmente, uma pensão. No caso de óbito, pode haver indenização por danos morais e até materiais", garante.

MAS CHEGA COMO RESPOSTA A DEMANDAS

Presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB-ES, o advogado Raphael Câmara defende que, apesar da demora, a lei chega como uma resposta a requerimentos feitos à Justiça. "O sentido dela é permitir acordos em centenas de ações que já existem, estabelecer um parâmetro. Mas ela é, de certo modo, tardia, porque só está se estabelecendo um ano da pandemia", afirma.