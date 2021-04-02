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Leonel Ximenes

Vale vai doar 2,1 milhões de insumos para combater a pandemia

A ArcelorMittal Tubarão, por sua vez,  promete disponibilizar sua capacidade máxima de insumos para a produção de gás utilizado em hospitais

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 abr 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vale encomendou medicamentos da China
A Vale encomendou medicamentos da China Crédito: Divulgação
Vale vai doar ao governo federal medicamentos necessários para o procedimento de intubação de pacientes da Covid-19. A mineradora encomendou da China ao menos 2,1 milhões de insumos como ampolas de sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos opioides.
Segundo a Vale, estão avançadas as conversas com outras grandes corporações brasileiras para ampliar a ação solidária contra a pandemia. Este ano a empresa também comprou 50 milhões de seringas para doação ao Ministério da Saúde. O primeiro lote, com 2 milhões de unidades, chegou ao Brasil no início de março.

ARCELORMITTAL TUBARÃO FACILITA PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO

ArcelorMittal Tubarão, por sua vez, começou, na última sexta-feira (26), a disponibilizar sua capacidade máxima de insumos para a produção de gás (energia, vapor, ar soprado e água), sem custo adicional, para a fabricante White Martins durante toda essa quarentena no Estado. O objetivo é atender à demanda crescente por oxigênio hospitalar no ES.

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Além do gás, a siderúrgica disponibilizou 245 cilindros para armazenamento de oxigênio e tem a meta de, a cada semana, entregar mais unidades a fim de contribuir para o atendimento da demanda local.
A estabilidade operacional da ArcelorMittal Tubarão, em sua plena capacidade, é essencial para abastecer as seis fábricas de oxigênio da White Martins localizadas dentro da usina e que fornecem oxigênio, não só para a produtora de aço, mas também para outros clientes, incluindo hospitais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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