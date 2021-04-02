Vale vai doar 2,1 milhões de insumos para combater a pandemia

A Vale encomendou medicamentos da China Crédito: Divulgação

Vale vai doar ao governo federal medicamentos necessários para o procedimento de intubação de pacientes da Covid-19. A mineradora encomendou da China ao menos 2,1 milhões de insumos como ampolas de sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos opioides.

Segundo a Vale, estão avançadas as conversas com outras grandes corporações brasileiras para ampliar a ação solidária contra a pandemia. Este ano a empresa também comprou 50 milhões de seringas para doação ao Ministério da Saúde. O primeiro lote, com 2 milhões de unidades, chegou ao Brasil no início de março.

ARCELORMITTAL TUBARÃO FACILITA PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO

ArcelorMittal Tubarão , por sua vez, começou, na última sexta-feira (26), a disponibilizar sua capacidade máxima de insumos para a produção de gás (energia, vapor, ar soprado e água), sem custo adicional, para a fabricante White Martins durante toda essa quarentena no Estado. O objetivo é atender à demanda crescente por oxigênio hospitalar no ES.

Além do gás, a siderúrgica disponibilizou 245 cilindros para armazenamento de oxigênio e tem a meta de, a cada semana, entregar mais unidades a fim de contribuir para o atendimento da demanda local.