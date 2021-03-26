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Liminar

Justiça derruba lei que obriga empresas a doar ao SUS vacinas importadas

A avaliação é de que se trata de uma legislação inconstitucional porque estaria ferindo o direito fundamental à saúde ao atrasar a imunização

Publicado em 25 de Março de 2021 às 22:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 22:36
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Empresários e políticos de Minas tomaram a vacina da Pfizer escondidos, fora do Plano Nacional de Imunização Crédito: Pfizer Brasil
A Justiça Federal em Brasília declarou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso que obriga a doação ao SUS (Sistema Único de Saúde) das vacinas contra a Covid-19 adquiridas por empresas e entidades privadas enquanto todos os grupos considerados prioritários não forem vacinados no país.
Trata-se de uma decisão liminar e, por isso, vale imediatamente, independentemente de publicação em Diário de Justiça. Também por conta de seu caráter provisório, cabe recurso da AGU (Advocacia-Geral da União) à decisão, o que ainda não foi feito.
O despacho assinado pelo magistrado Rolando Spanholo, juiz substituto da 21ª Vara Federal de Brasília, atende à argumentação do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo (Sindpesp) de que a vedação violava o direito fundamental à saúde ao atrasar a imunização.
Segundo a assessoria da Justiça Federal, o único beneficiado é, ao menos por ora, o sindicato autor da ação. "Em tese, porém, a decisão cria precedente e pode beneficiar outras pessoas, entidades e empresas que vierem a procurar Justiça", afirma.
A decisão acontece um dia depois de a revista Piauí revelar que um grupo de empresários de Belo Horizonte importou vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para imunizar políticos, empresários e os seus familiares.

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No despacho, o juiz do DF argumenta que a obrigação de doação integral desestimula que a sociedade civil, empresários e instituições participem da compra e da vacinação contra o coronavírus, o que, em seu entendimento, atrasa ainda mais a imunização no país.
Procurada pela reportagem, a AGU disse que não comentaria o assunto no presente momento.

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Sistema Único de Saúde (SUS) Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
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