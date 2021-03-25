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Confisco de doses

Deputado aciona Ministério Público contra empresários que tomaram vacina escondidos

A revista piauí revelou que um grupo de políticos e empresários, a maioria ligada ao setor de transportes de Minas, e seus familiares tomou a primeira das duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19

Publicado em 25 de Março de 2021 às 08:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 08:38
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Vacina da Pfizer foi a primeira a obter registro definitivo no Brasil,  Crédito: Pfizer Brasil
O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) pediu ao Ministério Público de Minas Gerais que confisque as vacinas contra a Covid-19 adquiridas por políticos e empresários mineiros sem que fossem repassadas doses ao SUS (Sistema Único de Saúde).
"Inadmissível tamanha irresponsabilidade sanitária, ainda mais no momento em que o Brasil completa 300 mil mortes", afirma Padilha na ação.
"Advirta-se que a recente Lei 14.125/2021 admite que pessoas jurídicas privadas adquiram vacinas, mas impõe limites e regras para a sua utilização", segue o deputado.
A ação também pede que o órgão apure o possível cometimento de ilícito penal pelos acusados.
Nesta quarta (24), a revista piauí revelou que um grupo de políticos e empresários, a maioria ligada ao setor de transportes de Minas Gerais, e seus familiares, tomou na terça-feira (23) a primeira das duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, em Belo Horizonte.

COMPRA IRREGULAR

Segundo a publicação, eles compraram o imunizante por iniciativa própria e não repassaram ao SUS (Sistema Único de Saúde). A segunda dose está prevista para ser aplicada nas cerca de cinquenta pessoas daqui a trinta dias. As duas doses custaram a cada pessoa R$ 600.
Segundo pessoas que se vacinaram na ocasião, os organizadores foram os irmãos Rômulo e Robson Lessa, donos da viação Saritur. Uma garagem de uma empresa do grupo foi improvisada como posto de vacinação. A piauí telefonou e mandou mensagem para Rômulo Lessa, que não respondeu. A revista atualizará a reportagem se obtiver resposta.

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