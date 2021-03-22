Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • No combate à Covid-19, Ambev transforma cervejaria para envasar oxigênio
Dona da Skol e Brahma

No combate à Covid-19, Ambev transforma cervejaria para envasar oxigênio

Segundo a companhia, a produção vai ser de até 120 cilindros de 10 mil litros por dia a partir de abril, volume suficiente para manter até 166 pessoas por dia com oxigênio

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:32
Avião C-105 da Força Aérea Brasileira transporta 80 cilindros de oxigênio de Belém do Pará para Manaus no Amazonas. O estado do Amazonas vive uma crise de desabastecimento de oxigênio devido a pandemia
Transporte de 80 cilindros de oxigênio feitos para Manaus durante colapso no sistema de saúde Crédito: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress
A Ambev, dona de marcas de cerveja como Skol, Brahma Antarctica e Bohemia, começou a adaptar uma fábrica da marca Colorado, em Ribeirão Preto (SP), para produzir e envasar oxigênio hospitalar no esforço de combate à pandemia de Covid-19.
Segundo a companhia, a produção vai ser de até 120 cilindros de 10 mil litros por dia a partir de abril, volume suficiente para manter até 166 pessoas por dia com oxigênio.
No ano passado, quando a pandemia começou, a Ambev adaptou fábricas para produzir álcool em gel e protetores faciais. No Carnaval, a companhia também doou para o transporte de vacinas as caixas térmicas de cervejas que seriam usadas por ambulantes.

Veja Também

Anvisa flexibiliza regras de uso de cilindros de oxigênio para pacientes de Covid

Ministro da Saúde da Jordânia é demitido por falta de oxigênio em hospital

Fabricantes terão que informar estoque de oxigênio para a Anvisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Cerveja Economia Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados