Ministro da Saúde da Jordânia é demitido por falta de oxigênio em hospital

Ministro da Saúde da Jordânia, ministro da Saúde, Nathir Obeidat Crédito: Governo da Jordânia

O ministro da Saúde da Jordânia foi demitido neste sábado (13), depois que sete pacientes morreram após faltar oxigênio em um hospital que tratava doentes com Covid-19. A polícia teve de conter centenas de parentes revoltados, segundo relatos de testemunhas e da mídia local.

O colapso no fornecimento de oxigênio atingiu a UTI, a maternidade e a ala de Covid-19 no novo hospital al-Hussain na cidade de Salt, a oeste da capital do país, Amã.

O primeiro-ministro Bisher al Khaswaneh anunciou ter demitido o ministro da Saúde, Nathir Obeidat. Em pronunciamento, o primeiro-ministro afirmou que seu governo assumia responsabilidade total pelo incidente.

Na Jordânia, o ministro da Saúde, Obeidat, afirmou que assumia "responsabilidade moral" pelas mortes dos pacientes, que estavam sob tratamento para Covid-19 quando o hospital ficou sem fornecimento de oxigênio por quase uma hora.

"Este é um erro grosseiro que não podemos aceitar ou justificar. Eu sinto vergonha disso", disse o premiê Khaswaneh, que aguarda resultados de uma investigação judicial.

O rei Abdullah visitou o hospital, na tentativa de aliviar as tensões. "Como isso pode acontecer em um hospital deste?", perguntou o rei, ao entrar no local, que custou milhões de dólares e entrou em operações em agosto do ano passado.