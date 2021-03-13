Coronavírus: Estado registra mais 1.345 casos e 17 óbitos em 24 horas

Coronavírus já causou 6.708 óbitos no Estado Crédito: Freepik

Em meio à nova onda de contaminação no país, foram identificados 1.345 novos casos de Covid em território capixaba nas últimas 24 horas, chegando a 343.791 infectados em 12 meses.

Vila Velha e Serra , que a partir de segunda-feira (15) entrarão na fase vermelha (risco alto) do Mapa de Gestão de Risco da pandemia, lideram a lista de municípios mais afetados, com 43.930 e 43.041 confirmações da doença, respectivamente. Na sequência, surgem Vitória (37.498) e Cariacica (26.559).

A prevalência de casos e mortes nessas cidades faz com que o governo estadual analise a possibilidade de tratar a Grande Vitória como um único município , adotando, por exemplo, medidas de contenção da transmissão do coronavírus para todas as cinco cidades.

No recorte por bairros, Jardim Camburi , na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.715 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.907), em Vila Velha.

Felizmente, o número de curados também avança e chegou a 323.830, sendo 610 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.