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Painel Covid-19

Coronavírus: Estado registra mais 1.345 casos e 17 óbitos em 24 horas

Desde o início da pandemia, número de contaminados já chega a 343.791 e vidas interrompidas pela doença passam de 6,7 mil no Espírito Santo

Publicado em 13 de Março de 2021 às 17:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 mar 2021 às 17:14
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Coronavírus já causou 6.708 óbitos no Estado Crédito: Freepik
Mais 17 vidas foram interrompidas pelo coronavírus nas últimas horas no Espírito Santo, segundo dados divulgados neste sábado (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19. No total, o Estado soma 6.708 óbitos provocados pela doença desde o início da pandemia, em março de 2020.
Em meio à nova onda de contaminação no país, foram identificados 1.345 novos casos de Covid em território capixaba nas últimas 24 horas, chegando a 343.791 infectados em 12 meses.

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Vila Velha e Serra, que a partir de segunda-feira (15) entrarão na fase vermelha (risco alto) do Mapa de Gestão de Risco da pandemia, lideram a lista de municípios mais afetados, com 43.930 e 43.041 confirmações da doença, respectivamente. Na sequência, surgem Vitória (37.498) e Cariacica (26.559).
A prevalência de casos e mortes nessas cidades faz com que o governo estadual analise a possibilidade de tratar a Grande Vitória como um único município, adotando, por exemplo, medidas de contenção da transmissão do coronavírus para todas as cinco cidades. 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.715 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.907), em Vila Velha.
Felizmente, o número de curados também avança e chegou a 323.830, sendo 610 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.
No total, mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 no Espírito Santo. E a vacinação, iniciada há quase dois meses, também continua. Até o momento, 167.304 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado.

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