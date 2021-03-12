Covid-19 no ES: governo coloca 50% dos servidores em home office

Somente metade do efetivo de servidores públicos do Espírito Santo vão trabalhar presencialmente, inclusive os que atuam no Palácio Anchieta Crédito: Divulgação Governo Estadual

Metade do total dos servidores públicos do Espírito Santo vão executar o trabalho no modelo home office, ou seja, em casa, a partir da próxima segunda-feira (15). A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento nesta sexta-feira (12).

A medida visa reduzir o número de pessoas circulando nas ruas e nas instituições devido à piora do quadro da pandemia do coronavírus no Estado, fato materializado pelo aumento da ocupação de leitos de UTI e também de mortes. A medida não se estende aos servidores que atuam nos serviços essenciais, como os da área da saúde e da segurança pública.

"Os secretários poderão tomar decisões de acordo com a realidade de cada secretaria, na parte administrativa, a orientação é 50% dos servidores em trabalho remoto, da forma como o entendimento do secretário melhor dispor ou da combinação. Assim, poderemos reduzir a presença das pessoas, a circulação e o uso do serviço público", detalhou Renato Casagrande.

Neste sábado (13), o governador vai se reunir com prefeitos de forma on-line para orientá-los a adotar também o trabalho remoto dos servidores municipais de cada cidade para reduzir o impacto das pessoas nas ruas.

MUNICÍPIOS E REDE PRIVADA

Casagrande disse que pretende conversar com os gestores municipais e também com representantes das classes sobre a situação, para buscar ações colaborativas entre si.

"Vou sugerir para os prefeitos e ao setor privado também, para quem puder coordenar e organizar o trabalho da sua empresa com atividades remotas, isso ajudará a reduzir o impacto para que a gente consiga conter a transmissão do vírus", observou Casagrande, que vai retomar na próxima semana o Centro de Comando e Controle da pandemia no Espírito Santo, como na primeira fase da doença.

As agendas de eventos e reuniões do governador, da vice-governadora e dos secretários do governo voltarão a ser totalmente virtuais.

Nas últimas três semanas, a taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais do Espírito Santo passou de 66,6% para 84,3% , o que fez mudar drasticamente o mapa de risco. A partir de segunda-feira (15), 17 municípios estarão na classificação de risco alto de contaminação por coronavírus e os demais no risco moderado, alterando o funcionamento de diversos setores.