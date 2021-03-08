Internados no ES: 12% das pessoas em ventilação mecânica têm entre 18 e 44 anos

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

No Espírito Santo oscila em torno de 12% o volume de pacientes internados com o auxílio de ventilação mecânica no tratamento contra a Covid-19 com idades que variam entre 18 a 44 anos e que não apresentam nenhum tipo de comorbidade ou doença pré-existente. Uma situação que diverge de outros estados brasileiros, como relatou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Em pronunciamento realizado na tarde desta segunda-feira (08) , Nésio relatou que em outros estados brasileiros há um crescimento rápido da curva de casos de pacientes nesta idade que dependem de máquinas para ajudá los a respirar.

Your browser does not support the audio element. Internados no ES - doze por cento das pessoas em ventilação mecânica tem entre 18 e 44 anos

“Diferente de outros estados, no Espírito Santo o comportamento da internação de pessoas mais jovens ainda não foi observado numa proporção significativa, está em 12%. Em outros estados chega a ser quase o dobro, oscilando entre 20% a 22%”, acrescentou.

É o que ocorre em estados como São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Pará, onde a internação de pacientes não idosos, sem comorbidades, tem sido mais frequentes. “E na grande maioria os casos atendidos são identificados como Covid-19”, explica Nésio.

INTERNAÇÕES NA REDE PRIVADA

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, na rede pública a ocupação de leitos de UTI é de 79%. Já na rede privada, com modelo de gestão é diferente, mas informação mais atual é de que existem 371 pacientes internados em UTI.