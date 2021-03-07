Médico Osveraldo Salgado morre aos 81 anos por Covid-19

Osveraldo de Azevedo Salgado: médico cardiologista morreu de Covid-19 Crédito: Acervo pessoal

Após três semanas de internação, o cardiologista Osveraldo de Azevedo Salgado faleceu na manhã deste domingo (7). Aos 81 anos, ele é mais um profissional da saúde que morreu em decorrência da Covid-19 . A doença já havia provocado a morte de seu filho caçula, um dia depois de o médico ser levado para um hospital particular de Vitória.

Muito abalado ao telefone, o primogênito Gustavo dos Santos Salgado confirmou que o óbito aconteceu por volta das 8h30. "Ele foi internado no dia 14 de fevereiro. No dia seguinte precisou ir para a UTI e, no outro, já foi intubado", contou, ressaltando que o pai era também um grande profissional.

"Era querido por todos: pacientes e colegas. Um tipo de médico difícil de ver hoje, que atendia todos da mesma forma, sem se preocupar com o tempo" Gustavo dos Santos Salgado - Filho e médico

Natural de Campos dos Goytacazes ( RJ ), Osveraldo Salgado se formou em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) em 1971, e morava em Jardim Camburi , na Capital. "Ele também amava esportes, principalmente futebol. Era torcedor do Vasco", lembrou o filho mais velho.

Casado há 48 anos com Miryam dos Santos Salgado, ele teve três filhos – dos quais um também morreu no dia 15 de fevereiro, após ser infectado pelo novo coronavírus. "Na semana anterior à internação, ele não foi trabalhar justamente porque o caçula tinha pegado a Covid-19", contou Gustavo.

"Ele era um pai muito amoroso, muito dedicado à família. Ter perdido ele e o meu irmão é devastador" Gustavo dos Santos Salgado - Filho e médico

Para o filho, a dor da perda se tornou ainda maior pela proximidade da vacina. "Meu pai já tinha tomado a primeira dose da vacina de Oxford na Santa Casa, onde ele trabalhava no ambulatório de risco cirúrgico, no finalzinho de janeiro", desabafou. O imunizante precisa da segunda dose para ser eficaz

Osveraldo de Azevedo Santos deixa a esposa e um casal de filhos. O enterro acontecerá nesta segunda-feira (8), no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra.

MÉDICOS E VÍTIMAS DA PANDEMIA

Apenas neste final de semana, outros dois médicos morreram em decorrência da Covid-19: Rose Mary Brandão Alves Matias e Jackson Fernando Jaques. Ambos foram lembrados em publicações feitas pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) nas redes sociais.

Presidente da entidade, Celso Murad lamentou as perdas e demonstrou preocupação com o atual momento da pandemia. "Só nesta semana, faleceram três médicos. Nós temos vários que também lutam contra o coronavírus. Isso nos preocupa muito, estamos em uma onda extremamente grave", comentou.

67 profissionais da saúde já morreram em decorrência da Covid-19 no ES, do início da pandemia até este domingo (7)