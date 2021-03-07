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Pandemia

Covid-19: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Nas últimas 24 horas, foram 14 mortes e 673 casos registrados pela Secretaria de Estado da Saúde; o município de Vila Velha continua no topo do ranking

Publicado em 07 de Março de 2021 às 17:23

Publicado em 

07 mar 2021 às 17:23
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde no fim da tarde deste domingo (7) Crédito: Pixabay
Mais 14 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste domingo (07), totalizando 6.552 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 673 novos casos, chegando a 334.887 pessoas infectadas no total.
Na lista dos municípios, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.060. Serra aparece em segundo, com 41.971 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.981) e Cariacica (26.064).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de casos 5.644 confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.834), em Vila Velha.
Até este domingo, mais de 999 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.584. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 começou. De acordo com o portal coronavirus.es.gov.br, 139.159 pessoas receberam a primeira dose. E 34.398 a segunda dose do imunizante. Os números de imunização são os mesmos do registrado no sábado (6), pois não há atualização destes dados nos fins de semana.

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