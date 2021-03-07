Covid-19: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde no fim da tarde deste domingo (7) Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 673 novos casos, chegando a 334.887 pessoas infectadas no total.

Na lista dos municípios, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.060. Serra aparece em segundo, com 41.971 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.981) e Cariacica (26.064).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de casos 5.644 confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.834), em Vila Velha.

Até este domingo, mais de 999 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.584. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.

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