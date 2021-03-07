Covid-19: ES registra 6.538 mortes e passa dos 334 mil casos

Mais 14 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste domingo (07), totalizando 6.552 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 673 novos casos, chegando a 334.887 pessoas infectadas no total.
Na lista dos municípios, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.060. Serra aparece em segundo, com 41.971 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.981) e Cariacica (26.064).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de casos 5.644 confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.834), em Vila Velha.
Até este domingo, mais de 999 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 315.584. A taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 começou. De acordo com o portal coronavirus.es.gov.br, 139.159 pessoas receberam a primeira dose. E 34.398 a segunda dose do imunizante. Os números de imunização são os mesmos do registrado no sábado (6), pois não há atualização destes dados nos fins de semana.