Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Morre primeiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o ES

O motorista Daniel Pegoraro, de 34 anos, chegou ao Estado na última quarta-feira (3) em um avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ele deixou a esposa e uma filha de 5 anos

Publicado em 07 de Março de 2021 às 11:44

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 mar 2021 às 11:44
Daniel Pegoraro e a filha Danieli, de 5 anos Crédito: Acervo pessoal
O primeiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, no Espírito Santo, morreu após passar quatro dias internado no Estado. O óbito do motorista Daniel Pegoraro, de 34 anos, foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
"Dos quatro pacientes que vieram do estado de Santa Catarina, 03 permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, e 01 infelizmente evoluiu a óbito (paciente de 34 anos, hospitalizado em 03 de março)", diz a nota.  
Morre primeiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o ES
Na tarde deste domingo, os Bombeiros de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde (de Santa Catarina) informaram que o óbito ocorreu no último sábado (06), porém a confirmação apenas foi divulgada somente na manhã do dia seguinte.
A esposa de Daniel, a professora Eliane Schmitz Pegoraro, de 30 anos, lamentou a morte do marido em uma publicação em uma rede social. Na quinta-feira (4), ela comentou sobre a expectativa de melhora e o desejo de que "Daniel voltasse logo para casa".
"Hoje o céu deve estar em festa, só agradecer pela pessoa maravilhosa que você Daniel Pegoraro era amoroso, querido pai e esposo amoroso carinhoso. Nunca vou esquecer de você, 17 anos juntos, vou te amar sempre. Muita saudade meu amor. Não acredito que você se foi. O que vai ser de mim e nossa filha. Te amo muito muito muito, estou com o coração partido tentando entender. Meu amor, porque você se foi"
Eliane Schmitz - Esposa de Daniel
O motorista morava com a esposa e a filha Danieli, de 5 anos, no Distrito de Marechal Bormann, em Chapecó, mas foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Presidente Médici, no mesmo município, antes de chegar ao Espírito Santo.
Os familiares contaram que doença evoluiu no organismo dele uma semana após a contaminação. Na sexta-feira (26), o motorista mandou um áudio à esposa pelo WhatsApp avisando sobre seu estado de saúde. Na mensagem, o paciente estava ofegante e com falta de ar. Na ocasião, Daniel já estava internado e recebia o auxílio do cilindro de oxigênio para respirar. Ouça o áudio.
Daniel Pegoraro envia áudio à família
"Oi, amor. Acharam melhor intubar por uns 10 dias. Fica tranquila. Amo todos vocês. Vai dar tudo certo "
Daniel Pegoraro - Motorista

COLAPSO EM SANTA CATARINA

Daniel e os conterrâneos foram transferidos porque o sistema de saúde de Santa Catarina entrou em colapso após uma explosão de casos confirmados e internações provocadas pela infecção do novo coronavírus. Centenas de famílias ainda vivem o drama pela espera de um leito especializado para atendimento de pacientes com Covid-19 no estado do Sul do país.
Como forma de apoio, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disponibilizou 15 leitos do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para receber pacientes vindos das cidades do Sul. Até o momento, o Estado recebeu quatro catarinenses.
Aeronave do Corpo de Bombeiros transfere primeiro paciente de Covid-19 de Santa Catarina para o Espírito Santo
Chegada em Vitória do primeiro paciente de Covid-19 transferido de Santa Catarina Crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)

Veja Também

Covid-19: a agonia de quem espera por uma vaga na UTI em Santa Catarina

Santa Catarina vai transferir 15 pacientes com Covid-19 para o ES

Casagrande anuncia entrega de mais dez leitos de UTI para Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Catarina Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados