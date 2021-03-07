Daniel Pegoraro e a filha Danieli, de 5 anos Crédito: Acervo pessoal

"Dos quatro pacientes que vieram do estado de Santa Catarina, 03 permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, e 01 infelizmente evoluiu a óbito (paciente de 34 anos, hospitalizado em 03 de março)", diz a nota.

Your browser does not support the audio element. Morre primeiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o ES

Na tarde deste domingo, os Bombeiros de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde (de Santa Catarina) informaram que o óbito ocorreu no último sábado (06), porém a confirmação apenas foi divulgada somente na manhã do dia seguinte.

A esposa de Daniel, a professora Eliane Schmitz Pegoraro, de 30 anos, lamentou a morte do marido em uma publicação em uma rede social. Na quinta-feira (4), ela comentou sobre a expectativa de melhora e o desejo de que "Daniel voltasse logo para casa".

"Hoje o céu deve estar em festa, só agradecer pela pessoa maravilhosa que você Daniel Pegoraro era amoroso, querido pai e esposo amoroso carinhoso. Nunca vou esquecer de você, 17 anos juntos, vou te amar sempre. Muita saudade meu amor. Não acredito que você se foi. O que vai ser de mim e nossa filha. Te amo muito muito muito, estou com o coração partido tentando entender. Meu amor, porque você se foi" Eliane Schmitz - Esposa de Daniel

O motorista morava com a esposa e a filha Danieli, de 5 anos, no Distrito de Marechal Bormann, em Chapecó, mas foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Presidente Médici, no mesmo município, antes de chegar ao Espírito Santo.

Os familiares contaram que doença evoluiu no organismo dele uma semana após a contaminação. Na sexta-feira (26), o motorista mandou um áudio à esposa pelo WhatsApp avisando sobre seu estado de saúde. Na mensagem, o paciente estava ofegante e com falta de ar. Na ocasião, Daniel já estava internado e recebia o auxílio do cilindro de oxigênio para respirar. Ouça o áudio.

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"Oi, amor. Acharam melhor intubar por uns 10 dias. Fica tranquila. Amo todos vocês. Vai dar tudo certo " Daniel Pegoraro - Motorista

COLAPSO EM SANTA CATARINA

Daniel e os conterrâneos foram transferidos porque o sistema de saúde de Santa Catarina entrou em colapso após uma explosão de casos confirmados e internações provocadas pela infecção do novo coronavírus. Centenas de famílias ainda vivem o drama pela espera de um leito especializado para atendimento de pacientes com Covid-19 no estado do Sul do país.

Como forma de apoio, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disponibilizou 15 leitos do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para receber pacientes vindos das cidades do Sul. Até o momento, o Estado recebeu quatro catarinenses.