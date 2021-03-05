A partir deste sábado (6), o Espírito Santo vai contar com mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados exclusivamente à Covid-19. As vagas serão abertas no Hospital Vitória, localizado na Praia do Canto, na Capital. A entrega faz parte da ampliação anunciada pelo Governo do Estado no início desta semana.
Casagrande anuncia entrega de mais dez leitos de UTI para Covid-19 no ES
Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande também adiantou que no mesmo local serão abertos 26 leitos de enfermaria – que não haviam sido divulgados inicialmente. Na publicação feita nesta sexta-feira (5), ele afirmou que o objetivo é dar segurança aos capixabas, mas que os leitos não salvam todas as vidas.
A entrega desses 36 leitos faz parte da segunda fase de expansão do programa “Leitos para Todos”, que visa garantir o acesso dos capixabas à assistência hospitalar durante a pandemia. O valor do contrato firmado é de aproximadamente R$ 2 milhões para vigência de 60 dias.
Durante a coletiva realizada na última segunda-feira (1), o governador divulgou que o Espírito Santo contaria com mais 158 leitos de UTI até o final de abril e detalhou o cronograma de entrega. A expectativa é que os primeiros 70 sejam entregues até o próximo dia 15 e outros 48 até o final deste mês de março.
ABERTURA DE 70 LEITOS ATÉ DIA 15 DE MARÇO
- Hospital de Vitória: 10 leitos;
- Hospital Santa Mônica: 20 leitos;
- Hospital Estadual Dório Silva: 18 leitos;
- Hospital Estadual de São José do Calçado: 22 leitos.
ABERTURA DE 48 LEITOS DO DIA 16 ATÉ DIA 31 DE MARÇO
- Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE): 30 leitos;
- Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): 10 leitos;
- Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 8 leitos.
ABERTURA DE 40 LEITOS EM ABRIL
- Hospital Materno Infantil da Serra: 20 leitos;
- Hospital Geral de Linhares (HGL): 10 leitos;
- Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 10 leitos.
Atualmente, o Espírito Santo conta com 691 leitos de UTI e 649 leitos de enfermaria destinados a casos do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (5), o Estado tem 564 pacientes nas UTIs e 430 nas enfermarias. Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).