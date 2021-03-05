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Covid-19

ES pode iniciar vacinação de pessoas com mais de 60 anos ainda em março

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse nesta sexta-feira (05) que o Estado aguarda pela chegada de mais doses enviadas pelo Ministério da Saúde para começar a imunizar mais um grupo etário

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:27

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:27
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Até o momento, pouco mais de 200 mil pessoas já receberam doses de imunizantes para a Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Há exatamente um ano, o Espírito Santo registrava o primeiro caso de coronavírus. Passados 365 dias e com a vacinação ainda a passos lentos no Brasil, o Estado pretende dar mais um passo na imunização. Ainda para este mês de março a Secretaria de Estado da Saúde planeja iniciar a vacinação para pessoas na faixa etária acima dos 60 anos. 
Esta  é a expectativa demonstrada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao ES 1, da TV Gazeta, nesta sexta-feira (05). No momento, cerca de 218 mil pessoas já foram vacinadas no ES.

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"Nós temos a capacidade de vacinar até um milhão de pessoas por mês nas quase 500 salas de vacinas que dispomos. Se tivermos a programação que o Ministério da Saúde publicou ontem (quinta-feira) relativa ao Espírito santo, é muito possível que ainda neste mês de março a gente inicie a imunização das pessoas com mais de 60 anos, mas isto dependerá do número de doses recebidas. Pessoal, insumos, seringas e capacidade de vacinação o Estado possui", salientou.

MARÇO: MÊS PREOCUPANTE

A inclusão de um novo grupo prioritário é vista como essencial uma vez que já a partir do mês de março as doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, tem uma elevação no número de casos no Estado, como explicado por Reblin.
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Luiz Carlos Reblin garantiu que o EStado tem capacidade para imunizar 1 milhão de pessoas por mês, mas aguarda pela chegada de novos lotes de vacinas Crédito: Fernando Madeira
"O Espírito Santo tem uma característica própria das chamadas doenças respiratórias. Neste mês, na chamada semana 9, que estas doenças aumentam, e a Covid-19 é uma doença respiratória. Então muito provavelmente, a partir desta semana, já temos sinais no Norte e também na região de montanhas, de que os casos deverão aumentar. As restrições de circulação de pessoas estão definidas desde o início da pandemia pelo mapa de risco. Então, automaticamente, dependendo do número de casos de uma cidade, registro de óbitos, quantidade de casos ativos e ocupação de leitos de UTI, o município recebe uma classificação (verde, amarelo ou vermelho). Dependendo de qual for, já há medidas pré-estabelecidas que limitam a circulação, fecham estabelecimentos e limitam os horários de funcionamento", pontuou.

EXPECTATIVA DE MUDANÇA DE RISCO

Reblin destacou, ainda, a possibilidade de alguns municípios em risco baixo (verde) voltarem à classificação amarela (risco moderado), visto os parâmetros observados ao longo desta semana. O subsecretário ainda destacou que o governo do ES, juntamente com outros Estados, segue em negociação com fabricantes de imunizantes para uma aquisição de doses conjuntas. Não existindo esta possibilidade, o Estado partirá para uma compra individual para complementar os lotes nacionais destinados ao ES.

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