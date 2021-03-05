ES pode iniciar vacinação de pessoas com mais de 60 anos ainda em março

Até o momento, pouco mais de 200 mil pessoas já receberam doses de imunizantes para a Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Esta é a expectativa demonstrada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao ES 1, da TV Gazeta, nesta sexta-feira (05). No momento, cerca de 218 mil pessoas já foram vacinadas no ES.

"Nós temos a capacidade de vacinar até um milhão de pessoas por mês nas quase 500 salas de vacinas que dispomos. Se tivermos a programação que o Ministério da Saúde publicou ontem (quinta-feira) relativa ao Espírito santo, é muito possível que ainda neste mês de março a gente inicie a imunização das pessoas com mais de 60 anos, mas isto dependerá do número de doses recebidas. Pessoal, insumos, seringas e capacidade de vacinação o Estado possui", salientou.

MARÇO: MÊS PREOCUPANTE

A inclusão de um novo grupo prioritário é vista como essencial uma vez que já a partir do mês de março as doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, tem uma elevação no número de casos no Estado, como explicado por Reblin.

Luiz Carlos Reblin garantiu que o EStado tem capacidade para imunizar 1 milhão de pessoas por mês, mas aguarda pela chegada de novos lotes de vacinas Crédito: Fernando Madeira

"O Espírito Santo tem uma característica própria das chamadas doenças respiratórias. Neste mês, na chamada semana 9, que estas doenças aumentam, e a Covid-19 é uma doença respiratória. Então muito provavelmente, a partir desta semana, já temos sinais no Norte e também na região de montanhas, de que os casos deverão aumentar. As restrições de circulação de pessoas estão definidas desde o início da pandemia pelo mapa de risco. Então, automaticamente, dependendo do número de casos de uma cidade, registro de óbitos, quantidade de casos ativos e ocupação de leitos de UTI, o município recebe uma classificação (verde, amarelo ou vermelho). Dependendo de qual for, já há medidas pré-estabelecidas que limitam a circulação, fecham estabelecimentos e limitam os horários de funcionamento", pontuou.

EXPECTATIVA DE MUDANÇA DE RISCO