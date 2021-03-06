Restrições na pandemia: confira as regras que estão valendo no litoral do ES

MARATAÍZES

Realiza abordagens a estabelecimentos para verificação do horário de funcionamento e dos protocolos de segurança. Os fiscais atuam no controle de ambulantes nas praias e o Disque-Silêncio funciona todos os dias da semana, 24 horas. Carros de som e caixas portáteis já eram proibidos, e o valor médio da multa é de R$ 6.878,72. Neste ano, as equipes apreenderam oito caixas de som em praias.

Vila Velha utiliza como parâmetro a Portaria Nº 13-R, do governo do Estado. O município afirma que realiza vistoria diária para orientar os donos de estabelecimentos, com base na regulamentação vigente. "Quando há necessidade, a Guarda Municipal atua de forma integrada com Posturas, vigilância Sanitária e Meio Ambiente, além de contar com apoio da Polícia Militar", destaca, por nota.

O município da Serra garante que, de quarta a domingo, a fiscalização atua 24 horas por dia. Como a cidade está em risco baixo, não há restrição de horário para funcionamento de bares e restaurantes. A administração municipal ressalta que os locais que não respeitam as normas de distanciamento social podem ser fechados ou multados pela Vigilância Sanitária.

A entrada de ônibus de turismo, micro-ônibus e vans permanece proibida, no entanto, estão liberados transportes de turismo que se destinem a meios de hospedagem que possuam estacionamento próprio. Os donos estacionamentos irregulares, onde forem localizados veículos de turismo, estarão sujeitos a multa de R$ 2.061,61, por veículo. Outra medida é a proibição do uso de caixa de som nas praias e orlas do Município, visando evitar a aglomeração de pessoas. O proprietário da caixa de som que descumprir a determinação estará sujeito a apreensão do aparelho, com multa de R$2.061,61.

O município destaca que está em situação moderada. Os estabelecimentos comerciais devem funcionar de segunda a sábado até às 21h, e no domingo, até às 16h. Com relação às praias, a legislação vigente recomenda que as pessoas não devem frequentar locais de possíveis aglomerações. A prefeitura destaca que as fiscalizações acontecem diariamente, sendo intensificadas nos finais de semana. Denúncias de aglomeração ou irregularidades podem ser feitas através do telefone (27) 99747-3680.

Para inibir a aglomeração de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos comerciais de serviços após às 22h, Linhares afirma que segue o que determina a Portaria Nº 13-R, do governo do Estado. Denúncias do descumprimento dos decretos estaduais e municipais podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou o 153, da Guarda Civil Municipal.

Itapemirim está classificado como risco baixo de contaminação do novo coronavírus. Por nota, a prefeitura afirmou que segue as orientações do governo do Estado.

Por nota, a prefeitura informou que continua agindo para impedir aglomerações, festas, shows e torneiros esportivos durante o período de enfrentamento à pandemia do coronavírus.