Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Conheça a cidade do ES que não tem morte por Covid há quase 100 dias

Último caso no município foi registrado em 30 de novembro do ano passado

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:06

Públicado em 

05 mar 2021 às 18:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cruz no alto do Pico da Bandeira, que fica no município de Ibiritama
Cruz no alto do Pico da Bandeira, que fica no município de Ibiritama Crédito: Divulgação
Ibitirama tem um marco importante, além da presença do Pico da Bandeira em seu território: a cidade localizada na região do Caparaó não registra mortes por Covid-19 há quase 100 dias. O último óbito pela doença foi registrado em 30 de novembro do ano passado.
Com população de 8.859 habitantes, a cidade teve um aumento de casos entre novembro e dezembro do ano passado, quando surgiram 110 do total de 300 casos já registrados por Ibitirama ao longo da pandemia. O número de infectados representa 3,38% da população.
Desde o início da pandemia, há mais de um ano, oito pessoas morreram pelo novo coronavírus em Ibitirama, sendo cinco homens e três mulheres. Três das vítimas tinham comorbidades cardíacas, enquanto outras três tinham diabetes, que são fatores de risco para pacientes que contraem o vírus.

Veja Também

Um ano depois do primeiro caso de Covid-19 no ES, ainda não é permitido relaxar

Embora não haja mortes no local há um tempo considerável, é preciso manter toda a cautela. Não há vacina ainda - muito longe disso - para toda população e a pandemia só pode ser combatida a partir das recomendações científicas.
Afinal, ninguém deseja ficar com a sensação de ar rarefeito, como se tivesse escalado os 2.890m do Pico da Bandeira. É preciso ter os pulmões em dia, assim como a saúde, para contemplar vistas tão bonitas, como aquela do cume do maciço na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais.

Veja Também

Chuva no ES: Ibitirama supera 150mm em 24 horas; veja ranking

Butantan pede autorização à Anvisa para testar soro contra Covid em humanos

Casagrande anuncia entrega de mais dez leitos de UTI para Covid-19 no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Caparaó Ibitirama Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados