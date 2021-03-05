Conheça a cidade do ES que não tem morte por Covid há quase 100 dias

Ibitirama
tem um marco importante, além da presença do Pico da Bandeira em seu território: a cidade localizada na região do Caparaó não registra mortes por Covid-19 há quase 100 dias. O último óbito pela doença foi registrado em 30 de novembro do ano passado.
Com população de 8.859 habitantes, a cidade teve um aumento de casos entre novembro e dezembro do ano passado, quando surgiram 110 do total de 300 casos já registrados por Ibitirama ao longo da pandemia. O número de infectados representa 3,38% da população.
Desde o início da pandemi
a, há mais de um ano, oito pessoas morreram pelo novo coronavírus em Ibitirama, sendo cinco homens e três mulheres. Três das vítimas tinham comorbidades cardíacas, enquanto outras três tinham diabetes, que são fatores de risco para pacientes que contraem o vírus.
Embora não haja mortes no local há um tempo considerável, é preciso manter toda a cautela. Não há vacina ainda - muito longe disso - para toda população e a pandemia só pode ser combatida a partir das recomendações científicas.
Afinal, ninguém deseja ficar com a sensação de ar rarefeito, como se tivesse escalado os 2.890m do Pico da Bandeira. É preciso ter os pulmões em dia, assim como a saúde
, para contemplar vistas tão bonitas, como aquela do cume do maciço na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais.