Chuva no ES: Ibitirama supera 150mm em 24 horas; veja ranking

Diante do cenário de continuidade das chuvas no Espírito Santo, o Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 17h desta sexta-feira (19), identificou os maiores acumulados no intervalo de 24h. A lista apresentada pelo órgão classificou 21 municípios capixabas. São eles:
- Ibitirama: 152 mm
- Bom Jesus do Norte: 125 mm
- Apiacá: 120 mm
- Irupi: 117 mm
- São José do Calçado: 100 mm
- Guaçuí: 95 mm
- Muqui: 64 mm
- Mimoso do Sul: 60 mm
- Iúna: 60 mm
- Atílio Vivácqua: 57 mm
- Jerônimo Monteiro: 55 mm
- Castelo: 53 mm
- Ibatiba: 53 mm
- Cachoeiro de Itapemirim: 52 mm
- Alegre: 49 mm
- Vargem Alta: 42 mm
- Venda Nova do Imigrante: 41 mm
- Viana: 39 mm
- Rio Novo do Sul: 38 mm
- Afonso Cláudio: 36 mm
- Anchieta: 32 mm
Além do ranking, o boletim aponta para os alertas vigentes no Estado, com onze municípios com risco de movimento de massa (Ibitirama, Serra, Santa Leopoldina, Cariacica, Vitória, Vila Velha, Bom Jesus do Norte e Apiacá, Guaçuí, Afonso Cláudio e Castelo) e um município apenas com risco hidrológico (Guaçuí).
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiram avisos de chuvas intensas para esta sexta-feira (19). O alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h, é valido para todo o Estado.
Por causa das chuvas e ventos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e raios e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta também vale para municípios do Rio de Janeiro.
AVISOS METEOROLÓGICOS
Também apresentados pelo Boletim da Defesa Civil, há os seguintes avisos:
- Risco de vendaval, acumulado de chuva, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" válido para o Estado, com início às 9h desta sexta (19) e fim no sábado (20), às 09h.
- Risco de granizo, vendaval, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" para os municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e São José do Calçado. O alerta é válido entre às 12h desta sexta (19) e 3h do sábado (20).
- Risco de chuva intensa, de nível "Perigo", com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, válido para todo o Estado, entre às 10h20 desta sexta (19) e 10h do sábado (20).
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.