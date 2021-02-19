Chuva no ES: Ibitirama supera 150mm em 24 horas; veja ranking

Em Ibitirama, a Defesa Civil informou que o Rio Norte está cerca de 4 metros acima do normal e a água já transbordou em algumas ruas Crédito: Fabiola Rodrigues | Leitora A Gazeta

Diante do cenário de continuidade das chuvas no Espírito Santo , o Boletim Extraordinário da Defesa Civil, atualizado às 17h desta sexta-feira (19), identificou os maiores acumulados no intervalo de 24h. A lista apresentada pelo órgão classificou 21 municípios capixabas. São eles:

Ibitirama: 152 mm Bom Jesus do Norte: 125 mm Apiacá: 120 mm Irupi: 117 mm São José do Calçado: 100 mm Guaçuí: 95 mm Muqui: 64 mm Mimoso do Sul: 60 mm Iúna: 60 mm Atílio Vivácqua: 57 mm Jerônimo Monteiro: 55 mm Castelo: 53 mm Ibatiba: 53 mm Cachoeiro de Itapemirim: 52 mm Alegre: 49 mm Vargem Alta: 42 mm Venda Nova do Imigrante: 41 mm Viana: 39 mm Rio Novo do Sul: 38 mm Afonso Cláudio: 36 mm Anchieta: 32 mm

Por causa das chuvas e ventos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e raios e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta também vale para municípios do Rio de Janeiro.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Também apresentados pelo Boletim da Defesa Civil, há os seguintes avisos:

Risco de vendaval, acumulado de chuva, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" válido para o Estado, com início às 9h desta sexta (19) e fim no sábado (20), às 09h.

Risco de granizo, vendaval, chuva intensa e tempestade, de nível "Atenção" para os municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e São José do Calçado. O alerta é válido entre às 12h desta sexta (19) e 3h do sábado (20).

Risco de chuva intensa, de nível "Perigo", com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, válido para todo o Estado, entre às 10h20 desta sexta (19) e 10h do sábado (20).

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.