ES tem alerta de chuvas intensas com ventos que podem chegar a 100 km/h

Chuva atinge parte do Estado desde quarta-feira Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo continua sob alerta de chuvas fortes nesta sexta-feira (19). Além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso de chuvas intensas para esta sexta, classificado como perigo, que é válido até a manhã, como possibilidade de ser prorrogado.

O alerta é válido para todo o Estado. Ele aponta que terá chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h, de acordo com o Inmet.

Por causa das chuvas e ventos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta também vale para municípios do Rio de Janeiro.

OUTROS ALERTAS

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm risco de novos temporais até pelo menos domingo (21), segundo o Climatempo . Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se organiza e ganha força sobre o Sudeste do Brasil, favorecendo a intensificação de áreas de instabilidade sobre a Região que vão espalhar muitas nuvens carregadas. Há condições de muitas pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhada de raios e vento forte.

INCAPER

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta que estão previstas para os próximos dias no Espírito Santo pancadas moderadas a fortes de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. A Coordenação de Meteorologia do Incaper emitiu um aviso meteorológico válido desta sexta-feira (19) até domingo (21).

Algumas cidades apresentam risco alto e outras risco baixo para a ocorrência das condições previstas pelo aviso meteorológico.