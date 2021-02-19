ES tem alerta de chuvas intensas com ventos que podem chegar a 100 km/h

O Espírito Santo continua sob alerta de chuvas fortes nesta sexta-feira (19). Além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso de chuvas intensas para esta sexta, classificado como perigo, que é válido até a manhã, como possibilidade de ser prorrogado.
O alerta é válido para todo o Estado. Ele aponta que terá chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h, de acordo com o Inmet.
Por causa das chuvas e ventos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O alerta também vale para municípios do Rio de Janeiro.
OUTROS ALERTAS
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm risco de novos temporais até pelo menos domingo (21), segundo o Climatempo. Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se organiza e ganha força sobre o Sudeste do Brasil, favorecendo a intensificação de áreas de instabilidade sobre a Região que vão espalhar muitas nuvens carregadas. Há condições de muitas pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhada de raios e vento forte.
O risco de temporais aumenta à tarde e à noite em todas as áreas destes estados, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio. Dois alertas do Inpe também apontam chuva forte para o Estado. A Marinha do Brasil avisa ainda que o Espírito Santo pode ter ventos que chegam a 74 km/h. A área afetada é a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo, ao Sul de Vitória.
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também aponta que estão previstas para os próximos dias no Espírito Santo pancadas moderadas a fortes de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. A Coordenação de Meteorologia do Incaper emitiu um aviso meteorológico válido desta sexta-feira (19) até domingo (21).
Algumas cidades apresentam risco alto e outras risco baixo para a ocorrência das condições previstas pelo aviso meteorológico.