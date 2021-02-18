Chuva começa a cair forte na Grande Vitória Crédito: Gabriel Sant'Anna

Novos temporais devem atingir o Espírito Santo até domingo (21). Segundo a previsão do Climatempo , a partir desta quinta-feira (18), uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se organiza e ganha força sobre o Sudeste do Brasil, favorecendo a intensificação de áreas de instabilidade sobre a Região que vão espalhar muitas nuvens carregadas sobre Espírito Santo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Há condições de muitas pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhada de raios e vento forte. O risco de temporais aumenta à tarde e à noite em todas as áreas destes estados, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo tem risco alto para novos temporais a partir desta quinta

Entre a sexta-feira (19) e o domingo (21), este padrão meteorológico segue configurado e ainda ajuda na formação de muitas nuvens carregadas nestes três estados, mantendo alta as condições de chuva frequente e volumosa, ainda com risco alto de temporais pontuais (quando podem ocorrer raios e vento forte, com rajadas entre 50 e 70 km/h).

De acordo com o Climatempo, há risco de alagamentos pontuais, transbordamento de córregos e rios e potencial para deslizamentos de terra e queda de barreira em áreas de encosta e queda de árvores, interrupção de energia e destelhamento de imóveis durante os eventos de tempestades.

PREJUÍZOS NA CAPITAL

No bairro Santa Lúcia, duas árvores caíram na avenida Rio Branco, arrancando fios de um poste de energia elétrica. Três prédios residenciais e um comércio continuam sem energia. Próximo ao Shopping Rio Branco, a pista no sentido Praia do Canto - Bento Ferreira está interditada para a retirada dos galhos. A rua Arnaldo Magalhães Filho, que faz cruzamento com a Rio Branco, também está interditada. Em Jardim da Penha, no posto Presidente, o semáforo está apagado. Então, por segurança, as equipes interditaram essa saída de Jardim da Penha para a avenida Fernando Ferrari.

Quedas de árvores também aconteceram nos bairros Ilha do Frade, Enseada do Suá, Centro, Praia do Canto e Ilha de Santa Maria. Ainda na Capital, o vento forte causou o destelhamento de parte da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Apesar do susto, ninguém se feriu e os atendimentos não precisaram ser interrompidos. Porém, dez pacientes precisaram ser transferidos.