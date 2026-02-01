ES inicia fevereiro sob alerta de perigo para tempestade e granizo

O Espírito Santo começa o mês de fevereiro sob alerta de perigo para chuva forte, com risco de tempestade e granizo. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no início da madrugada deste domingo (1º).

De acordo com o Inmet, o alerta é de gravidade laranja, válido até as 10h de segunda-feira (2), e abrange todos os municípios do estado. A previsão indica volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.