Temporal derruba árvore na BR 101 e alaga ruas em Rio Novo do Sul

Um temporal derrubou uma árvore na BR 101 e alagou ruas na cidade de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (2). Segundo a prefeitura, as chuvas começaram por volta das 18h e até vias que não costumam sofrer com alagamentos foram atingidas. Em algumas casas próximas a córregos, houve transbordamento com água retornando por ralos. No Centro da cidade, alguns comércios também ficaram alagados.

Já no bairro São José, em uma rua que dá acesso à BR 101, um deslizamento causou a queda de lama, pedras e plantas. O muro de uma casa sem moradores foi atingido, mas apesar da intensidade do ocorrido, ninguém se feriu. Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras realiza a limpeza da via no local em conjunto com a Defesa Civil.