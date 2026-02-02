A Gazeta - Agora

Temporal derruba árvore na BR 101 e alaga ruas em Rio Novo do Sul

Publicado em 02/02/2026 às 20h13
Além de casas e lojas alagadas, um deslizamento também foi registrado no início da noite de segunda-feira (2)

Um temporal derrubou uma árvore na BR 101 e alagou ruas na cidade de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (2). Segundo a prefeitura, as chuvas começaram por volta das 18h e até vias que não costumam sofrer com alagamentos foram atingidas. Em algumas casas próximas a córregos, houve transbordamento com água retornando por ralos. No Centro da cidade, alguns comércios também ficaram alagados. 

Já no bairro São José, em uma rua que dá acesso à BR 101, um deslizamento causou a queda de lama, pedras e plantas. O muro de uma casa sem moradores foi atingido, mas apesar da intensidade do ocorrido, ninguém se feriu. Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras realiza a limpeza da via no local em conjunto com a Defesa Civil. 

Apesar de haver alerta meteorológico, a prefeitura afirma que não havia previsão de chuva com esta intensidade. A Defesa Civil está percorrendo o município para atender a população e avaliar os danos. A Ecovias Capixaba foi procurada pela reportagem de A Gazeta para detalhes sobre a queda de árvore na BR 101. 

