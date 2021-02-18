Marinha prorroga alerta de ventos com até 74 km/h no litoral do ES

Um dia após emitir um alerta para o risco de ventos com intensidade de até 74 km/h - que devem gerar agitação marítima, a Marinha do Brasil prorrogou, nesta quinta-feira (18), o aviso de atenção. Os ventos com alta intensidade agora devem ser observados até a noite de sábado (20). A área mencionada pelo alerta compreende a faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul da Capital Vitória.
A publicação também alerta para a agitação marítima com ondas em alto-mar entre 3,0 e 3,5 metros de altura no litoral do Rio de Janeiro até sexta (19). Para o Espírito Santo, segue valendo o primeiro alerta de ondas em alto-mar, válido até a noite desta quinta (18).
A Marinha alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar.
De acordo com o Instituto Climatempo, Vitória está na lista das capitais que devem registrar maior volume de chuva nos próximos sete dias.