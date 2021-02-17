Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

A instabilidade do tempo registrada nos últimos dias no Espírito Santo poderá ter um novo ingrediente nos dois próximos dias: ventos fortes com intensidade de até 74 km/h. Segundo alerta emitido nesta quarta-feira (17) pela Marinha do Brasil, a área afetada é a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo, ao Sul de Vitória. O alerta passa a valer na tarde de quinta-feira (18) e se encerra na noite de sexta-feira (19), podendo ser renovado.
Ainda de acordo com a Marinha, os ventos na direção Nordeste a Norte são responsáveis por provocar agitação marítima, formando ondas em alto-mar entre 3,0 e 3,5 metros de altura. A região afetada é a mesma. O efeito dos ventos no mar poderá ser percebido até a noite de quinta-feira (18).
A Marinha alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de entrarem no mar.
CHUVA ATÉ O FIM DO MÊS
Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas estão na lista das capitais que devem receber muita chuva pelos próximos sete dias, aponta o Instituto Climatempo.
Entre os dias 1 e 16 de fevereiro, a capital do ES já registrou um volume de chuva maior do que o dobro da média comum para todo o mês. Foram 180,1 mm em pouco mais de duas semanas, de acordo com o Climatempo