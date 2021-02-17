Vitória deve ter fortes pancadas de chuva diariamente até o fim do mês

Vitória deve ter fortes pancadas de chuva diariamente pelos próximos sete dias. A previsão é do instituto Climatempo. Além de Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas estão na lista das capitais que devem receber muita chuva nos próximos dias.
Entre os dias 1 e 16 de fevereiro, a capital capixaba já registrou mais do que o dobro da média de chuva normal para fevereiro, que é de aproximadamente 79 mm. Nesses primeiros dias do mês, choveu 180,1 mm, de acordo com o Climatempo.
TRANSTORNOS NO ES
Durante os dias de Carnaval, o Estado registrou transtornos por causa da chuva forte. A segunda-feira (15) de carnaval foi marcada não pelas festas - adiadas em função da pandemia -, mas pelas chuvas, que atingiram com força diversos municípios do Estado a partir do período da tarde. No km 298 da BR 101, entrada do bairro Marcílio de Noronha em Viana, uma pista, sentido Sul, chegou a ser totalmente interditada por volta das 20 horas devido a alagamentos. O nível de água subiu rapidamente, conforme imagens registradas por internautas e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As pistas foram liberadas cerca de meia hora depois.
Uma chuva rápida e forte também causou pontos de alagamento em vários bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (15). Na BR 101, galhos de árvores caíram na pista, em Mimoso do Sul.
Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim
A tendência é que a chuva forte permaneça em parte do Estado, de acordo com o Climatempo. A circulação de ventos sobre o Brasil já está começando a organizar um corredor de umidade entre o Tocantins, o Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, entre Minas Gerais, Bahia e o Espírito Santo.
Com a concentração de umidade provocada pelos ventos, grandes e persistentes áreas de instabilidade tendem a se formar sobre esses estados provocando chuva frequente. O aumento da frequência da chuva já deve ser notado até o final desta semana e deve prosseguir até meados da próxima semana.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.