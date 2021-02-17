Vitória deve ter fortes pancadas de chuva diariamente até o fim do mês

Chuva deve atingir na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Vitória deve ter fortes pancadas de chuva diariamente pelos próximos sete dias. A previsão é do instituto Climatempo . Além de Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas estão na lista das capitais que devem receber muita chuva nos próximos dias.

Entre os dias 1 e 16 de fevereiro, a capital capixaba já registrou mais do que o dobro da média de chuva normal para fevereiro, que é de aproximadamente 79 mm. Nesses primeiros dias do mês, choveu 180,1 mm, de acordo com o Climatempo.

TRANSTORNOS NO ES

Durante os dias de Carnaval, o Estado registrou transtornos por causa da chuva forte . A segunda-feira (15) de carnaval foi marcada não pelas festas - adiadas em função da pandemia -, mas pelas chuvas, que atingiram com força diversos municípios do Estado a partir do período da tarde. No km 298 da BR 101, entrada do bairro Marcílio de Noronha em Viana, uma pista, sentido Sul, chegou a ser totalmente interditada por volta das 20 horas devido a alagamentos. O nível de água subiu rapidamente, conforme imagens registradas por internautas e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As pistas foram liberadas cerca de meia hora depois.

Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

A tendência é que a chuva forte permaneça em parte do Estado, de acordo com o Climatempo. A circulação de ventos sobre o Brasil já está começando a organizar um corredor de umidade entre o Tocantins, o Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, entre Minas Gerais, Bahia e o Espírito Santo.

Com a concentração de umidade provocada pelos ventos, grandes e persistentes áreas de instabilidade tendem a se formar sobre esses estados provocando chuva frequente. O aumento da frequência da chuva já deve ser notado até o final desta semana e deve prosseguir até meados da próxima semana.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.