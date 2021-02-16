Moradores registram chuva de granizo em Domingos Martins

Moradora registra chuva de graniz Crédito: Sandra Kretli

Em um vídeo enviado por Sandra Kretli, é possível observar a queda das “pedrinhas”.

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73 cidades, ficando de fora apenas: Conceição da Barra, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e São Mateus. Vale destacar que o Espírito Santo recebeu novo alerta de temporal, válido até a madrugada de quarta-feira (17) . De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso de atenção compreende, ficando de fora apenas: Conceição da Barra, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e São Mateus.

De acordo com as informações do alerta, a previsão é de pancadas de chuva fortes, que poderão ser acompanhadas de raios, rajadas de vento. A possibilidade de granizo não é descartada.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

PREVISÃO DE MUITA CHUVA NOS PRÓXIMOS DIAS

Para os próximos dias, a previsão é de que o Estado receba muita chuva. No domingo (14), o Instituto Climatempo alertou que uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas. Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados.

Os acumulados mais expressivos são esperados para:

Espírito Santo

Região da Grande Belo Horizonte

Zona da Mata Mineira

Vale do Rio Doce

Norte do Rio de Janeiro

Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo. Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.