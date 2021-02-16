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Moradores registram chuva de granizo em Domingos Martins

Espírito Santo recebeu novo alerta de temporal, válido até a madrugada de quarta-feira (17)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Moradora registra chuva de graniz Crédito: Sandra Kretli
Depois das fortes chuvas que atingiram diversos municípios do Espírito Santo na segunda-feira (15), o tempo mudou também em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde moradores registraram uma chuva de granizo na tarde desta terça (16).
Em um vídeo enviado por Sandra Kretli, é possível observar a queda das “pedrinhas”.
Vale destacar que o Espírito Santo recebeu novo alerta de temporal, válido até a madrugada de quarta-feira (17). De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso de atenção compreende 73 cidades, ficando de fora apenas: Conceição da Barra, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e São Mateus.
De acordo com as informações do alerta, a previsão é de pancadas de chuva fortes, que poderão ser acompanhadas de raios, rajadas de vento. A possibilidade de granizo não é descartada.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

PREVISÃO DE MUITA CHUVA NOS PRÓXIMOS DIAS

Para os próximos dias, a previsão é de que o Estado receba muita chuva. No domingo (14), o Instituto Climatempo alertou que uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas. Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados.
Os acumulados mais expressivos são esperados para:
  • Espírito Santo
  • Região da Grande Belo Horizonte
  • Zona da Mata Mineira
  • Vale do Rio Doce
  • Norte do Rio de Janeiro
Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo. Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.
No sábado (20), há indicação de que elevados volumes de chuva permaneçam no Espírito Santo, com acumulados por volta de 70 mm.

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