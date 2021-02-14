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Previsão do tempo

ES terá muita chuva nos próximos dias, alerta Climatempo

Previsão é de que chuvas volumosas atinjam a Região Sudeste entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21)

Publicado em 

14 fev 2021 às 17:32

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 17:32

Chuva causa alagamento na Grande Vitória. Avenida Lindenberg em Vila Velha
Volume de chuva esperado pode causar alagamentos, transbordamento de rio e até deslizamentos em áreas consideradas de risco Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ
O Instituto Climatempo divulgou neste domingo (14) a previsão de muita chuva que pode atingir o Espírito Santo nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas. Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados.
Segundo o Climatempo, os acumulados mais expressivos são esperados para:
  • Espírito Santo
  • Região da Grande Belo Horizonte
  • Zona da Mata Mineira
  • Vale do Rio Doce
  • Norte do Rio de Janeiro
Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo.  
Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.
Previsão de chuva no ES
Previsão de chuva volumosa no ES Crédito: Climatempo
No sábado (20), há indicação de que elevados volumes de chuva permaneçam no Espírito Santo, com acumulados por volta de 70 mm.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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