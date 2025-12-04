Home
Frente fria e ZCAS explicam chuva forte no ES; saiba até quando deve durar

Frente fria e ZCAS explicam chuva forte no ES; saiba até quando deve durar

Temporais já causaram alagamentos, quedas de energia e transtornos, e a previsão indica mais chuva nos próximos dias

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:00

A chuva começou por volta das 19h30 e se intensificou rapidamente nesta quarta-feira (3). Crédito: Leitor A Gazeta

Sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diversas cidades do Espírito Santo registraram alagamentos na noite de quarta-feira (3). Houve água invadindo a obra do Mergulhão de Camburi e queda de energia na Mara da Praia, em Vitória, transtornos no entorno do Terminal de Itacibá, em Cariacica, além de enchentes e do transbordamento de uma nascente no Sul capixaba. O temporal causou até a queda de uma árvore na Praia da Costa, em Vila Velha. Afinal, o que está provocando a instabilidade no tempo?

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a causa das chuvas é uma frente fria e a nova Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou, na forma abreviada, ZCAS (a pronúncia é zacas) – que atuam em grande parte do Sudeste.

Por esse motivo, a situação ainda é de perigo no Espírito Santo nesta quinta-feira (4), devido ao volume elevado de chuva ao longo do dia e possibilidade de rajadas de vento. O Estado permanece sob alerta vermelho do Inmet para alagamentos até o fim do dia. 

O que é ZCAS?

Ainda de acordo com a Climatempo, a ZCAS é caracterizada por uma larga e prolongada zona de convergência de umidade sobre o Brasil, que gera grandes áreas de chuva sobre parte do país, por vários dias consecutivos. Ela é responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. A influência sobre estados da Região Sul é pouco usual, mas pode ocorrer.

Em muitas áreas dessas regiões, o elevado volume de chuva produzido durante um episódio da ZCAS pode representar grande parte da chuva do trimestre mais chuvoso do ano.

Quando a ZCAS se forma, uma extensa faixa de nuvens carregadas persiste sobre o Brasil por vários dias consecutivos, cruzando o país sobre parte da Região Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste ou até do Nordeste.

Um dos critérios técnicos para determinação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul é o tempo de persistência das áreas de chuva frequente sobre uma mesma região. As áreas de instabilidade devem persistir por um período mínimo de 4 dias.

Transtornos da chuva na última quarta-feira (3)

Chuvas causaram danos e alagamentos na tarde de quarta-feira (3)

Vitória, segundo a prefeitura, registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração, em pouco mais de uma hora. Houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, com raios e trovões, alagamentos em ruas do Centro e na obra do Mergulhão de Camburi.

Em Cariacica, teve acúmulo de água no entorno do Terminal de Itacibá, causando um longo engarrafamento devido à água acumulada na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.

No Sul do Estado houve enchente na Comunidade de São Rafael, em Mimoso do Sul, transbordamento de cachoeira de nascente e entupimento de manilhas em Guaçuí. Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly.

Transbordamento de cachoeira de nascente no bairro Santa Cecília, em Guaçuí
Transbordamento de cachoeira de nascente no bairro Santa Cecília, em Guaçuí Crédito: Leitor | A Gazeta

Chuva vai continuar até quando?

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva persiste em todas as cidades capixabas nesta quinta e sexta-feira (5). No sábado (6), a instabilidade perde intensidade no Espírito Santo, mas a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos, assim como no domingo (7).

