Vitória registra 55 mm de chuva em pouco mais de uma hora de temporal
Publicado em 04/12/2025 às 07h52
Durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na noite da última quarta-feira (3), Vitória registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração em pouco mais de uma hora, segundo a prefeitura. Segundo a administração municipal, apesar do grande volume, não houve acionamento da Defesa Civil, nem registros de deslizamentos ou desabrigados na cidade. Equipes da Central de Serviços atuaram durante a madrugada.
Leitores de A Gazeta relataram queda de energia na Mata da Praia e alagamento no Mergulhão de Camburi, que atualmente passa por obras. Imagens mostraram a água tomando uma das pistas, impossibilitando a passagem de veículos.