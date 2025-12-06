Oito cidades do ES recebem alerta amarelo para chuvas; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (6), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, desta vez para oito cidades do Norte capixaba. O aviso vai até as 10h de domingo (7) e prevê até 50 mm de chuva por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista de municípios:

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Vila Pavão

No resto do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade deve diminuir ao longo deste sábado (6), mas a umidade dos ventos costeiros mantém o céu encoberto e a previsão de chuva fraca em vários momentos do dia. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Na Grande Vitória, a previsão indica variação de nuvens e possibilidade de chuva leve, com mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. No Sul do Estado, a previsão é semelhante também com possibilidade de chuva leve. As áreas menos elevadas terão entre 18 °C e 28 °C, enquanto as regiões mais altas ficam entre 16 °C e 23 °C.