A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

ES começa a semana com 37 cidades sob alerta de chuvas intensas

Publicado em 07/12/2025 às 10h56
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Chuva no Espírito SantoChuva no Espírito Santo Crédito: Ricardo MedeirosRicardo Medeiros

O Espírito Santo começa a semana com um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 37 cidades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial – o mais brando – prevê até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, ou de 20 a 30 mm por hora (h), e é válido até as 10h de segunda-feira (8). Há risco de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Fundão
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Mucurici
  24. Nova Venécia
  25. Pancas
  26. Pedro Canário
  27. Pinheiros
  28. Ponto Belo
  29. Rio Bananal
  30. Santa Teresa
  31. São Domingos do Norte
  32. São Gabriel da Palha
  33. São Mateus
  34. São Roque do Canaã
  35. Sooretama
  36. Vila Pavão
  37. Vila Valério
Publicidade