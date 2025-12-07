ES começa a semana com 37 cidades sob alerta de chuvas intensas
Publicado em 07/12/2025 às 10h56
O Espírito Santo começa a semana com um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 37 cidades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial – o mais brando – prevê até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, ou de 20 a 30 mm por hora (h), e é válido até as 10h de segunda-feira (8). Há risco de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério