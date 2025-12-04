ES tem novo alerta vermelho de temporal com alagamentos e deslizamentos

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:17
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta vermelho para alagamentos no Espírito Santo, válido das 20h desta quinta-feira (4) até as 8h de sexta-feira (5). O aviso é o mais crítico do órgão, e prevê acumulado de mais de 100 mm por dia, com grande risco de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Segundo a Defesa Civil Estadual, o impacto maior deve acontecer entre a tarde e noite desta quinta, quando todo o Estado está sob perigo de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas, rajadas e ventos costeiros (confira no mapa abaixo).
O alerta vermelho do Inmet contempla 25 cidades do Norte e Noroeste capixaba. São elas:
Na sexta-feira (5), conforme a Defesa Civil Estadual, os impactos devem ser menores e mais concentrados nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Durante a madrugada até a tarde, a previsão é de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas e ventos intensos.
Além do alerta vermelho, o Inmet emitiu mais dois avisos meteorológicos nesta quinta-feira (4): um amarelo de chuvas intensas, para todo o Estado (indicando volume de até 50 mm por dia), válido até as 10h de sexta-feira (5), e um laranja, também de chuvas intensas, para 59 cidades de quase todas as regiões capixabas, exceto do extremo Sul. Esse último vai até as 8h de sexta-feira (5). Veja os municípios:
Na quarta-feira (3), Vitória, segundo a prefeitura, registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração, em pouco mais de uma hora. Houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, com raios e trovões, alagamentos em ruas do Centro e na obra do Mergulhão de Camburi.
Em Cariacica, teve acúmulo de água no entorno do Terminal de Itacibá, causando um longo engarrafamento devido à água acumulada na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.
No Sul do Estado houve enchente na Comunidade de São Rafael, em Mimoso do Sul, transbordamento de cachoeira de nascente e entupimento de manilhas em Guaçuí (veja no vídeo acima). Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly.
