ES tem novo alerta vermelho de temporal com alagamentos e deslizamentos

Aviso vai das 20h desta quinta-feira (4) até a manhã de sexta-feira (5), abrangendo cidades do Norte e Noroeste capixaba

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:17

Inmet renova alerta vermelho de acumulado de chuva até sexta-feira (5) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta vermelho para alagamentos no Espírito Santo, válido das 20h desta quinta-feira (4) até as 8h de sexta-feira (5). O aviso é o mais crítico do órgão, e prevê acumulado de mais de 100 mm por dia, com grande risco de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Segundo a Defesa Civil Estadual, o impacto maior deve acontecer entre a tarde e noite desta quinta, quando todo o Estado está sob perigo de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas, rajadas e ventos costeiros (confira no mapa abaixo).

O alerta vermelho do Inmet contempla 25 cidades do Norte e Noroeste capixaba. São elas:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Avisos meteorológicos da Defesa Civil

Defesa Civil Estadual alerta para alto impacto de chuva em todo o Estado durante toda a quinta-feira (4) Crédito: Defesa Civil Estadual

Na sexta-feira (5), conforme a Defesa Civil Estadual, os impactos devem ser menores e mais concentrados nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Durante a madrugada até a tarde, a previsão é de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas e ventos intensos.

Outros alertas do Inmet

Além do alerta vermelho, o Inmet emitiu mais dois avisos meteorológicos nesta quinta-feira (4): um amarelo de chuvas intensas, para todo o Estado (indicando volume de até 50 mm por dia), válido até as 10h de sexta-feira (5), e um laranja, também de chuvas intensas, para 59 cidades de quase todas as regiões capixabas, exceto do extremo Sul. Esse último vai até as 8h de sexta-feira (5). Veja os municípios:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Irupi Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Alagamentos e transtornos pelo Estado

Na quarta-feira (3), Vitória, segundo a prefeitura, registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração, em pouco mais de uma hora. Houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, com raios e trovões, alagamentos em ruas do Centro e na obra do Mergulhão de Camburi.

Em Cariacica, teve acúmulo de água no entorno do Terminal de Itacibá, causando um longo engarrafamento devido à água acumulada na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.

No Sul do Estado houve enchente na Comunidade de São Rafael, em Mimoso do Sul, transbordamento de cachoeira de nascente e entupimento de manilhas em Guaçuí (veja no vídeo acima). Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly.

