ES tem novo alerta vermelho de temporal com alagamentos e deslizamentos

Aviso vai das 20h desta quinta-feira (4) até a manhã de sexta-feira (5), abrangendo cidades do Norte e Noroeste capixaba

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:17

Inmet renova alerta vermelho de acumulado de chuva até sexta-feira (5)
Inmet renova alerta vermelho de acumulado de chuva até sexta-feira (5) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta vermelho para alagamentos no Espírito Santo, válido das 20h desta quinta-feira (4) até as 8h de sexta-feira (5). O aviso é o mais crítico do órgão, e prevê acumulado de mais de 100 mm por dia, com grande risco de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. Segundo a Defesa Civil Estadual, o impacto maior deve acontecer entre a tarde e noite desta quinta, quando todo o Estado está sob perigo de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas, rajadas e ventos costeiros (confira no mapa abaixo)

O alerta vermelho do Inmet contempla 25 cidades do Norte e Noroeste capixaba. São elas:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério

Avisos meteorológicos da Defesa Civil 

Defesa Civil Estadual alerta para alto impacto de chuva em todo o Estado durante toda a quinta-feira (4)
Defesa Civil Estadual alerta para alto impacto de chuva em todo o Estado durante toda a quinta-feira (4) Crédito: Defesa Civil Estadual

Na sexta-feira (5), conforme a Defesa Civil Estadual, os impactos devem ser menores e mais concentrados nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Durante a madrugada até a tarde, a previsão é de chuvas intensas, granizo, descargas elétricas e ventos intensos. 

Outros alertas do Inmet 

Além do alerta vermelho, o Inmet emitiu mais dois avisos meteorológicos nesta quinta-feira (4): um amarelo de chuvas intensas, para todo o Estado (indicando volume de até 50 mm por dia), válido até as 10h de sexta-feira (5), e um laranja, também de chuvas intensas, para 59 cidades de quase todas as regiões capixabas, exceto do extremo Sul. Esse último vai até as 8h de sexta-feira (5). Veja os municípios: 

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jaguaré
  29. João Neiva
  30. Laranja da Terra
  31. Linhares
  32. Mantenópolis
  33. Marechal Floriano
  34. Marilândia
  35. Montanha
  36. Mucurici
  37. Muniz Freire
  38. Nova Venécia
  39. Pancas
  40. Pedro Canário
  41. Pinheiros
  42. Ponto Belo
  43. Rio Bananal
  44. Santa Leopoldina
  45. Santa Maria de Jetibá
  46. Santa Teresa
  47. São Domingos do Norte
  48. São Gabriel da Palha
  49. São Mateus
  50. São Roque do Canaã
  51. Serra
  52. Sooretama
  53. Vargem Alta
  54. Venda Nova do Imigrante
  55. Viana
  56. Vila Pavão
  57. Vila Valério
  58. Vila Velha
  59. Vitória

Alagamentos e transtornos pelo Estado

A chuva começou por volta das 19h30 e se intensificou rapidamente nesta quarta-feira (3). Crédito: Leitor A Gazeta

Na quarta-feira (3), Vitória, segundo a prefeitura, registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração, em pouco mais de uma hora. Houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, com raios e trovões, alagamentos em ruas do Centro e na obra do Mergulhão de Camburi.

Em Cariacica, teve acúmulo de água no entorno do Terminal de Itacibá, causando um longo engarrafamento devido à água acumulada na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.

Chuvas causaram danos e alagamentos na tarde de quarta-feira (3)

No Sul do Estado houve enchente na Comunidade de São Rafael, em Mimoso do Sul, transbordamento de cachoeira de nascente e entupimento de manilhas em Guaçuí (veja no vídeo acima). Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly.

