A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Espírito Santo recebe alerta vermelho de alagamentos para 55 cidades

Publicado em 03/12/2025 às 10h06
Dois alertas foram emitidos pelo Inmet para o Estado nesta quarta-feira: um vermelho de alagamentos, e um laranja de tempestade
Dois alertas foram emitidos pelo Inmet para o Estado nesta quarta-feira: um vermelho de alagamentos, e um laranja de tempestade Crédito: Divulgação | Inmet

Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que começa às 22h desta quarta-feira (3) e vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios. Veja quais: 

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Itaguaçu
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jaguaré
  26. João Neiva
  27. Laranja da Terra
  28. Linhares
  29. Mantenópolis
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Montanha
  33. Mucurici
  34. Muniz Freire
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Pedro Canário
  38. Pinheiros
  39. Ponto Belo
  40. Rio Bananal
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São Domingos do Norte
  45. São Gabriel da Palha
  46. São Mateus
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Sooretama
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Pavão
  53. Vila Valério
  54. Vila Velha
  55. Vitória

O Inmet também atualizou o alerta laranja de tempestade para o Espírito Santo: agora, todas as cidades capixabas receberam o aviso, que vai até as 10h de quinta-feira (4). A previsão é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos intensos (entre 60 e 100 km/h) e queda de granizo. Há risco de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. 

Publicidade