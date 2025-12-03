Espírito Santo recebe alerta vermelho de alagamentos para 55 cidades

O Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que começa às 22h desta quarta-feira (3) e vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios. Veja quais: