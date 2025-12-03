Espírito Santo recebe alerta vermelho de alagamentos para 55 cidades
O Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que começa às 22h desta quarta-feira (3) e vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios. Veja quais:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
O Inmet também atualizou o alerta laranja de tempestade para o Espírito Santo: agora, todas as cidades capixabas receberam o aviso, que vai até as 10h de quinta-feira (4). A previsão é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos intensos (entre 60 e 100 km/h) e queda de granizo. Há risco de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.