ES começa esta quarta (3) com alerta de tempestade e granizo; veja cidades

O dia começou nesta quarta-feira (3) com novo alerta laranja de tempestade para 46 cidades do Espírito Santo . O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um comunicado à meia-noite, com previsão de até 100 mm de chuva por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. O aviso vai até as 23h59 de quinta-feira (4). Confira os municípios:

A empresa de meteorologia Climatempo também previu frente fria no Estado nesta quarta-feira, associada a uma área de baixa pressão próxima à costa, gerando pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. As chuvas ocorrem desde as primeiras horas do dia e se espalham ao longo do período, com maior perigo para volumes elevados no sudoeste capixaba.