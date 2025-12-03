A Gazeta - Agora

ES começa esta quarta (3) com alerta de tempestade e granizo; veja cidades

Publicado em 03/12/2025 às 07h41
Tempo nublado e com chuva em Vitória
Aviso foi emitido na madrugada desta quarta-feira (3), pelo Instituto Nacional de Meteorologia Crédito: Ricardo Medeiros

O dia começou nesta quarta-feira (3) com novo alerta laranja de tempestade para 46 cidades do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado à meia-noite, com previsão de até 100 mm de chuva por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. O aviso vai até as 23h59 de quinta-feira (4). Confira os municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Serra
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória

A empresa de meteorologia Climatempo também previu frente fria no Estado nesta quarta-feira, associada a uma área de baixa pressão próxima à costa, gerando pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. As chuvas ocorrem desde as primeiras horas do dia e se espalham ao longo do período, com maior perigo para volumes elevados no sudoeste capixaba.

