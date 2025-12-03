ES começa esta quarta (3) com alerta de tempestade e granizo; veja cidades
O dia começou nesta quarta-feira (3) com novo alerta laranja de tempestade para 46 cidades do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado à meia-noite, com previsão de até 100 mm de chuva por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. O aviso vai até as 23h59 de quinta-feira (4). Confira os municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
A empresa de meteorologia Climatempo também previu frente fria no Estado nesta quarta-feira, associada a uma área de baixa pressão próxima à costa, gerando pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. As chuvas ocorrem desde as primeiras horas do dia e se espalham ao longo do período, com maior perigo para volumes elevados no sudoeste capixaba.