Árvore cai na Av. Hugo Musso e deixa imóveis sem energia na Praia da Costa
Uma árvore caiu na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4), interditando a via no trecho entre as ruas Castelo Branco e Quinze de Novembro. Por conta do acidente, cerca de 50 imóveis da região ficaram sem energia, segundo a EDP. O fato ocorreu após o forte temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos na Grande Vitória na noite de quarta-feira (3).
Segundo a EDP, equipes técnicas foram enviadas ao local, eliminaram o risco e acionaram o apoio da Prefeitura de Vila Velha para retirar a árvore. Segundo a administração municipal, a Guarda esteve no local durante a madrugada para sinalizar a via, e uma nova equipe foi enviada durante a manhã para reforçar o monitoramento e orientar os motoristas que passam na região. Uma equipe da Secretaria de Serviços vai realizar a remoção da árvore.